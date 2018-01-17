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КНДР и Южная Корея пройдут под флагом объединения на церемонии открытия Игр-2018

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ФОТО: /AP

Делегации КНДР и Южной Кореи под совместным флагом на открытии Азиатских Игр-2002

Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном участии своих делегаций в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Спортсмены из двух стран пройдут под флагом объединения, на котором будет изображен Корейский полуостров.

Также представителями государств было достигнуто соглашение о создании единой женской хоккейной команды.

Консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу соместного участия двух стран будут проведены в ближайшее время.

Ранее Южная Корея и КНДР совместно участвовали в церемонии открытия в 2000, 2004 и 2006 годах.

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