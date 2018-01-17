КНДР и Южная Корея пройдут под флагом объединения на церемонии открытия Игр-2018

Спортсмены из двух стран пройдут под флагом объединения, на котором будет изображен Корейский полуостров.

Также представителями государств было достигнуто соглашение о создании единой женской хоккейной команды.

Консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу соместного участия двух стран будут проведены в ближайшее время.