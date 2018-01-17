КНДР и Южная Корея пройдут под флагом объединения на церемонии открытия Игр-2018
17 января 2018 г., 16:30
Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном участии своих делегаций в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Спортсмены из двух стран пройдут под флагом объединения, на котором будет изображен Корейский полуостров.
Также представителями государств было достигнуто соглашение о создании единой женской хоккейной команды.
Консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу соместного участия двух стран будут проведены в ближайшее время.
Ранее Южная Корея и КНДР совместно участвовали в церемонии открытия в 2000, 2004 и 2006 годах.