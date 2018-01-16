Вместо гимна и флага России - гимн и флаг СССР?

МОК на специальном заседании рассмотрит вариант выступления российских атлетов не под олимпийском флагом, а под флагом СССР.
Вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будет решаться специальной комиссией Международного олимпийского комитета по атлетам из России.
В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.
"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", - заявили в пресс-службе МОК на вопрос о том, возможно ли использование советской символики, флага и гимна СССР российскими спортсменами и их болельщиками на Олимпиаде-2018.
Идею использовать символы СССР депутат ГосДумы РФ, председатель комитета по спорту, туризму и молодежно политике ГД РФ, Дмитрий Свищев назвал абсурдной: "Советский Союз распался в 1991 году, юридически этой страны уже не существует. Зачем использовать флаг несуществующей страны? Подобные идеи по-другому, кроме как абсурдом не назовешь… Некоторые спортсмены даже родились уже после распада СССР. Решение МОК по нашей сборной есть. Мы едем на Олимпиаду в Южную Корею под нейтральным флагом. Мы будем болеть за наших спортсменов и поддерживать их. Я уверен, что они выступят достойно".