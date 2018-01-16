Шведы едут на Олимпиаду с десятью игроками КХЛ

На самом деле хоккеистов имеющих опыт игры в КХЛ в составе "Тре Крунур" много больше - Юхан Франссон выступал в конце нулевых за СКА, Юаким Линдстрем играл за "Торпедо" и СКА, Фредерик Петтерсон был в рядах минского "Динамо" и того же самого нижегородского "Торпедо", Виктор Стольберг полсезона провел в мытищинском "Атланте", а Виктора Фаста ЦСКА переманил у клуба НХЛ "Анахайм Дакс".