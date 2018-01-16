Шведы едут на Олимпиаду с десятью игроками КХЛ

Сборная Швеции опубликовала состав на Олимпийские Игры в Пхенчане. Пока из 25 мест заполнены только 23, из которых 10 игроков являются представителями КХЛ.
На самом деле хоккеистов имеющих опыт игры в КХЛ в составе "Тре Крунур" много больше - Юхан Франссон выступал в конце нулевых за СКА, Юаким Линдстрем играл за "Торпедо" и СКА, Фредерик Петтерсон был в рядах минского "Динамо" и того же самого нижегородского "Торпедо", Виктор Стольберг полсезона провел в мытищинском "Атланте", а Виктора Фаста ЦСКА переманил у клуба НХЛ "Анахайм Дакс".
Кроме того среди шведских хоккеистов, призванных под знамена сборной, есть олимпийские чемпионы Сочи: вратарь Юнас Энрот, защитник Стаффан Крунвалль, и чемпионы мира 2017 года - силовой форвард Йоэль Лундквист, вратарь Виктор Фаст, нападающий Линус Умарк.
Также в составе сборной будет и 17-летний Расмус Далин, пару недель назад с молодежной сборной завоевавший серебро молодежного чемпионата мира. Далин является одним из претендентов на первый номер драфта НХЛ-2018.
вратари - Юнас Энрот ("Динамо" Минск), Магнус Хелльберг ("Куньлунь"), Виктор Фаст ("Вякшё", Швеция);
защитники - Стаффан Кронвалль ("Локомотив"), Микаэль Викстранд ("Ферьестад", Швеция), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон ("Женева-Серветт", Швейцария), Симон Бертильссон ("Брюнэс", Швеция), Расмус Далин ("Фрёлунда", Швеция), Эрик Густафссон ("Нефтехимик"), Юнас Анелёв ("Авангард");
нападающие - Юаким Линдстрём, Пэр Линдхольм, Оскар Мёллер (все - "Шеллефтео", Швеция), Фредрик Петтерссон ("Цюрих Лайонс", Швейцария), Деннис Эверберг ("Нефтехимик"), Джоэль Лундквист ("Фрёлунда", Швеция), Александр Бергстрём ("Сибирь"), Виктор Стольберг, Карл Клингберг (оба - "Цуг", Швейцария), Дик Аксельссон ("Ферьестад", Швеция), Антон Ландер ("Ак Барс"), Линус Умарк ("Салават Юлаев").