Черный континент на белой Олимпиаде: почему Эфиопия знаменита лыжными гонками?

В общей сложности 12 стран представляли африканский континент на зимних Олимпиадах, начиная с ОИ-1960, прошедших в американском Скво-Вэлли. О том, как дети эмигрантов и творения маркетинговой службы Nike становятся лыжниками, читайте в большом обзоре Rus.Postimees.
58 лет назад еще полуколониальную Африку представляла одна из немногих суверенных стран - Южно-Африканский Союз, впоследствии сменивший название на Южно-Африканскую Республику.
В Скво-Вэлли ЮАС отправил четверых спортсменов - все они участвовали в соревнованиях по фигурному катанию, заняв в одиночном катании места в третьем десятке. Примечательным было то, что двое фигуристок не достигли не то что совершеннолетия, а лишь вплотную подошли к пубертатному возрасту: одиночнице Патриции Иствуд (23-е место на ОИ) на момент Игр было 12 лет, а выступившей в парном катании с 21-летним Гуином Джонсом Марселле Мэтьюз было всего 11.
Олимпиаду 1964 года в Инсбруке африканские спортсмены пропустили - на континенте бушевали освободительные и гражданские войны, а ЮАС за политику апартеида был исключен почти на 30 лет из олимпийского движения.
Арабская Африка выбирает горные лыжи
В 1968 году настал черед Северной Африки дебютировать на Олимпиаде - пять горнолыжников (Мимун Утит, Мохамед Аомар, Хасан Лахмауи, Мехди Муиди и Саид Хусни) из Марокко высадились в практически родном для них французском Гренобле и приняли участие в двух дисциплинах - гигантском и обычном слаломе. Утит и Аомар в гиганте до финиша не доехали, Лахмауи и Хусни довольствовались местами в девятом десятке. В обычном слаломе никто из бравых марокканцев в финальный раунд не пробился. Через 18 лет Марокко снова послало свою команду горнолыжников (которые, к слову, проживали все как один во Франции) в Сараево и там лучшего результата на горе Игман, к северу от столицы Боснии добился Ахмад Уачит - в слаломе он показал 38-е место.
38-е место Уачита так и остается по сей день лучшим результатом Королевства на зимних Играх - 34 года не могут марокканцы попасть в топ-40 в слаломе. Уачит в 1988 в Калгари занял 41-е место, а Самир Аззимани в Ванкувере и Адам Лахмамеди в Сочи показывали результаты в середине пятого десятка.
В 1992 году от Марокко дебютировали и женские атлеты, которые, впрочем, также родились за пределами этой страны - Наваль Слауи на Олимпиаде в Альбервилле в слаломе заняла 41-е место а уроженка США Кенза Тази в Сочи показала 45-е время.
Также на ОИ-1992 дебютировали марокканцы и в лыжах - тройка смелых в составе Мустафы Турки, Файсала Шеради и Мохамеда Убахима в классической гонке на 10 километров заняла места в самом конце протокола 107-е, 109-е, 110. В гонке преследования марокканцы смогли улучшить позиции, так как некоторые спортсмены не вышли на пасьют - Мустафа, Файсал и Мохамед заняли 96-е, 98-е и 99 места.
Одновременно с марокканскими женщинами дебютировали на зимней Олимпиаде в Альбервилле и алжирские спортсмены, причем Насера Букакмум, заехавшая в гиганте и супергиганте в топ-50, стала первой арабской женщиной, который было доверено пронести флаг своей страны на церемонии открытия Игр. По традиции арабской Африки - все спортсмены из Алжира участвовали в соревнованиях по горным и гладким лыжам - в 2006 году Нуреддин Бентуми попробовал свои силы в марафонской 50-километровой гонке, но до финиша не доехал. Четыре года спустя родившийся во Франции Мехди-Селим Хелифи занял 84-место в 15-километровой гонке свободным стиле из 95 стартовавших.
Один раз принял участие в зимней Олимпиаде и Египет - в 1984 году в Сараево Джамиль Эль-Риди стал первым и пока единственным египтянином, который смог отметиться в протоколах Олимпиады - в слаломе египтянин, перед играми 40 дней проведший в пещере Нильской пустыни, занял 48-место, а в скоростном спуске 60-е.
Кенийский лыжник - лучший друг норвежского лыжника
Безусловно самым знаменитым африканцем, который когда-либо участвовал в зимней Олимпиаде, стал кенийский лыжник Филип Кимли Бойт.
Как и все кенийские парни, Бойт занимался бегом, пока в его родной город Элдорет не прибыли представители Nike, загоревшиеся идеей вырастить в рекламных целях, естественно, африканского лыжника. Бойт отправился на обучение азам лыж в Финляндию и с помощью Nike, которая вложила в его раскрутку около 200 000 долларов, принял решение стартовать на играх 1998 года в Нагано. Ради этого события НОК Кении даже устроил чемпионат страны по лыжам, где, правда, участвовали только два спортсмена - Бойт и Генри Биток, работник фруктовых плантаций. Бойт опередил Битока и стал первым чернокожим спортсменом в лыжных гонках на Олимпиаде.
В Нагано Бойт бежал свою первую гонку в десятикилометровой классике. Бойт на мокром снегу олимпийской трассы несколько раз спотыкался и падал, но все же доехал до финиша, заняв 92-место. Весь мир обошли кадры, как олимпийский чемпион Бьорн Дэли поддерживает кенийца, чтобы он не упал, и тепло приветствует после финиша. Дэли и Бойт после Олимпиады стали друзьями, кениец даже заявлял, что когда-нибудь он победит великого норвежца, но это была всего лишь шутка. Теперь Дэли и Бойт занимаются пропагандой лыжного спорта и принимают участие в различных шоу-стартах, например, в Гренландии и других экзотических местах.
Бойт участвовал еще и в ОИ-2002 и ОИ-2006, где сумел показать лучшие результаты. В Солт-Лейке кениец на 10 километрах показал уже 77-е время, а в спринте - 66-е. В Турине завершавший карьеру кениец ограничился 91-м местом.
На старт выходят потомки эмигрантов
Потомки белых колонистов Родезии известны своими спортивными достижениями в основном в летних видах спорта. Например, Брюс Гроббелар 14 лет был основным стражем ворот "Ливерпуля," выигравшим с ним все значимые трофеи клуба. Теннисиcт Байрон Блэк был первой ракеткой мира и победителем "Шлемов" в парном теннисе. Однако развитие спортивная карьера этих спортсменов получала за границей - пришедший к власти в 1980 году Роберт Мугабе провозгласил политику очищения Зимбабве от колонистов и многие эмигрировали за рубеж. В числе эмигрантов были и родители Люка Штейна, которые спасаясь от расовой дискриминации покинули страну вместе с трехлетнем сыном. Семья жила в Швейцарии, Франции и США. Там же маленький Люк впервые встал на горные лыжи, а в 2014 году он нанес Зимбабве на карту участников ОИ.
"Я родился в Зимбабве, это у меня в крови. Я африканец, даже если по мне это не всегда заметно. Почему бы не представлять Зимбабве? Это уникальная возможность", - заявил Люк, занявший в гигантском слаломе 57-е место. К слову, последний раз снег в Зимбабве выпадал более 50 лет назад.
Матьё Разанаколона, сын мадагаскарца и канадки предложил свои услуги НОК Мадагаскара и в 2006 году получил право выступить в Турине - лучший результат 39-е место в гигантском слаломе. Планировал Матьё выступить и в Ванкувере, на родной для него канадской земле, но в 2009 году был пойман на мошенничестве на сумму 500 000 канадских долларов и вместо Олимпиады получил дома два года условно.
Горные лыжи помогли и Гане стать очередной страной Африки, принявшей участие в Олимпиаде. Снова силами потомка эмигрантов - Кваме Нкрума-Ачимпон родился в Глазго и покорил всех на ОИ-2010 своим костюмом, окрашенным в цвета снежного леопарда. Он прошел через сито квалификации в слаломе, а на основных соревнованиях показал 47-й результат, опередив только албанца Эржона Тола. Кстати, Нкрума-Ачимпон имел все шансы квалифицироваться четырьмя годами ранее в Турин, но не смог вовремя добраться в Иран на квалификационные соревнования из-за нелетной погоды.
Еще один спортсмен, родившийся в Шотландии, Кейт Фрейзер, представлял экзотическое Королевство Свазиленд, затесавшееся в горах в окружении ЮАР, на играх 1992 года.
Первым же черным горнолыжником на ОИ стал сенегалец Ламин Гуйе. Родившийся в Сенегале Гуйе был отправлен в восьмилетнем возрасте в Швейцарию, где и полюбил национальный вид спорта этой страны. На ОИ Ламин дебютировал в 1984 году, также он стартовал в 1992 и 1994 годах, правда, финишировать удавалось Ламину нечасто: он сходил с трассы в половине из своих заездов. Лучший результат - 51-е место в слаломе на Играх 1992 года.
Проблемы с финишированием были и у другого сенегальца, участвовавшего в ОИ 2006 и 2010 годов - уроженец Мюнхена Лейти Сек только дважды из пяти стартов на Играх доехал до конца пути.
Лыжными гонками знаменита и Эфиопия - Робель Теклемариам, с четырехлетнего возраста живущий в США, участвовал в двух Олимпиадах - 2006 и 2010 года - где в финальном протоколе опередил спортсменов из Непала, Перу и Португалии.
Предпоследней же африканской страной, дебютировавшей на зимних Играх, стала Того, которую представляли в горных лыжах и кроссе две девушки. Белая итальянка Алессия Афи Диполь, которая известна тем, что на Олимпиаду пыталась пробиться также и через сборную Индии, но, так как у ее отца в Того был бизнес, ее взор упал в итоге на африканскую республику: "У моего отца есть в Того фабрика, которая специализируется на спортивной одежде. У него особое чувство к тоголезской нации, и у меня есть возможность выступать за Того, чем я горжусь. Несмотря на то, что я родилась в Италии, живу и тренируюсь в Италии, теперь я всегда буду вместе с Того, которая — как новая семья, принявшая меня".
Второй участницей, соревновавшейся в лыжных гонках, стала чернокожая француженка с тоголезскими корнями Матильда-Амиви Петижан. Матильда занималась лыжами с 12 лет и в 2012 году предложила свои услуги НОК Того. Петижан заняла 68-е место на десятке классикой в Сочи.
Последние - нигерийки
Последним африканским государством, которое будет принято в Пхенчане в семью африканских участников игр, станет Нигерия: скелетонистка Симидиле Адеагбо и бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога прошли через все круги квалификации и 9 февраля пронесут флаг самого многонаселенного государства Африки в южнокорейском Пхенчане.
Также своего скелетониста на Игры пошлет Гана. Родившийся в Голландии Акваси Фримпонг перешел в скелетон как и Адеагбо из легкой атлетики, став по юниорам многократным чемпионом Голландии по спринту.