Черный континент на белой Олимпиаде: почему Эфиопия знаменита лыжными гонками?

ФОТО: ANDREJ ISAKOVIC/AFP Люк Штейн

"Я родился в Зимбабве, это у меня в крови. Я африканец, даже если по мне это не всегда заметно. Почему бы не представлять Зимбабве? Это уникальная возможность", - заявил Люк, занявший в гигантском слаломе 57-е место. К слову, последний раз снег в Зимбабве выпадал более 50 лет назад.

Матьё Разанаколона, сын мадагаскарца и канадки предложил свои услуги НОК Мадагаскара и в 2006 году получил право выступить в Турине - лучший результат 39-е место в гигантском слаломе. Планировал Матьё выступить и в Ванкувере, на родной для него канадской земле, но в 2009 году был пойман на мошенничестве на сумму 500 000 канадских долларов и вместо Олимпиады получил дома два года условно.

Горные лыжи помогли и Гане стать очередной страной Африки, принявшей участие в Олимпиаде. Снова силами потомка эмигрантов - Кваме Нкрума-Ачимпон родился в Глазго и покорил всех на ОИ-2010 своим костюмом, окрашенным в цвета снежного леопарда. Он прошел через сито квалификации в слаломе, а на основных соревнованиях показал 47-й результат, опередив только албанца Эржона Тола. Кстати, Нкрума-Ачимпон имел все шансы квалифицироваться четырьмя годами ранее в Турин, но не смог вовремя добраться в Иран на квалификационные соревнования из-за нелетной погоды.

ФОТО: LUCA BRUNO/AP Kваме Нкрума-Ачимпон

Еще один спортсмен, родившийся в Шотландии, Кейт Фрейзер, представлял экзотическое Королевство Свазиленд, затесавшееся в горах в окружении ЮАР, на играх 1992 года.

Первым же черным горнолыжником на ОИ стал сенегалец Ламин Гуйе. Родившийся в Сенегале Гуйе был отправлен в восьмилетнем возрасте в Швейцарию, где и полюбил национальный вид спорта этой страны. На ОИ Ламин дебютировал в 1984 году, также он стартовал в 1992 и 1994 годах, правда, финишировать удавалось Ламину нечасто: он сходил с трассы в половине из своих заездов. Лучший результат - 51-е место в слаломе на Играх 1992 года.

Проблемы с финишированием были и у другого сенегальца, участвовавшего в ОИ 2006 и 2010 годов - уроженец Мюнхена Лейти Сек только дважды из пяти стартов на Играх доехал до конца пути.

Лыжными гонками знаменита и Эфиопия - Робель Теклемариам, с четырехлетнего возраста живущий в США, участвовал в двух Олимпиадах - 2006 и 2010 года - где в финальном протоколе опередил спортсменов из Непала, Перу и Португалии.

Предпоследней же африканской страной, дебютировавшей на зимних Играх, стала Того, которую представляли в горных лыжах и кроссе две девушки. Белая итальянка Алессия Афи Диполь, которая известна тем, что на Олимпиаду пыталась пробиться также и через сборную Индии, но, так как у ее отца в Того был бизнес, ее взор упал в итоге на африканскую республику: "У моего отца есть в Того фабрика, которая специализируется на спортивной одежде. У него особое чувство к тоголезской нации, и у меня есть возможность выступать за Того, чем я горжусь. Несмотря на то, что я родилась в Италии, живу и тренируюсь в Италии, теперь я всегда буду вместе с Того, которая — как новая семья, принявшая меня".

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP Алессия Афи Диполь

Второй участницей, соревновавшейся в лыжных гонках, стала чернокожая француженка с тоголезскими корнями Матильда-Амиви Петижан. Матильда занималась лыжами с 12 лет и в 2012 году предложила свои услуги НОК Того. Петижан заняла 68-е место на десятке классикой в Сочи.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS Матильда-Амиви Петижан

Последние - нигерийки

Последним африканским государством, которое будет принято в Пхенчане в семью африканских участников игр, станет Нигерия: скелетонистка Симидиле Адеагбо и бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога прошли через все круги квалификации и 9 февраля пронесут флаг самого многонаселенного государства Африки в южнокорейском Пхенчане.

Также своего скелетониста на Игры пошлет Гана. Родившийся в Голландии Акваси Фримпонг перешел в скелетон как и Адеагбо из легкой атлетики, став по юниорам многократным чемпионом Голландии по спринту.