Бьорндален поедет на чемпионат Европы, но карьеру заканчивать не собирается

"Неприятно пропускать Олимпиаду, должен это признать. Моей целью было поехатьв Корею и хорошо выступить там. взять медаль. Теперь такой возможности не будет.

Решение НОК Норвегии принято, но я по-прежнему считаю, чтомог бы взять медаль на Играх. Именно это и неприятно.

Последней возможностью была гонка в Рупольдинге, где я не сумел показать результат. Мне не хватило формы. Этому есть несколько причин, и это моя ответственность. У меня не вышло подвести себя к стартам оптимальным образом.

Но до Олимпиады еще месяц, и я бы сумел стабилизировать форму до этого времени.

На чемпионате Европы посмотрим, как организм реагирует на тренировки. Последние дни были непростыми, но я надеюсь, что снова смогу начать тренироваться. Будет ли этот сезон последним для меня? Посмотрим. Я добегаю сначала этот сезон, а потом проведу его анализ", – отметил 44-летний Бьорндален.