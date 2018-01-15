Чехи поедут на Олимпиаду без Ягра

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач огласил состав команды на Олимпиаду-2018.
Яндач назвал фамилии 25 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников и 14 форвардов), которые поедут в Пхенчхан.
В состав не попал 45-летний Яромир Ягр, который пока не расторг контракт с клубом НХЛ "Калгари Флэймз"
Вратари: Павел Францоуз («Трактор», КХЛ), Доминик Фурх («Авангард», КХЛ), Патрик Бартошак («Витковице», Чехия);
Защитники: Ондржей Немец («Комета», Чехия), Якуб Накладал («Локомотив», КХЛ), Томаш Кундратек («Торпедо», КХЛ), Войтех Мозик («Витязь», КХЛ), Ян Коларж, Михал Йордан (оба – «Амур», КХЛ), Ондржей Витасек («Югра», КХЛ), Адам Полашек («Сочи», КХЛ);
Нападающие: Мартин Эрат («Комета», Чехия), Ян Коварж («Металлург» Мг, КХЛ), Роман Червенка, Михал Бирнер (оба – «Фрибург», Швейцария), Михал Ржепик («Слован», КХЛ), Лукаш Радил («Спартак», КХЛ), Иржи Секач («Ак Барс», КХЛ), Томаш Зогорна («Амур», КХЛ), Роман Горак («Витязь», КХЛ), Доминик Кубалик «Амбри-Пиотта», Швейцария), Милан Гулаш, Томаш Мертл (оба – «Пльзень», Чехия), Михал Вондрка («Хомутов», Чехия), Петр Коукал («Градец Кралове», Чехия).