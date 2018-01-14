Драма на последниx метрах: финская молния опередила немецкую машину

Еще за 2,5 километра до финиша лидировала в женском масс-старте сенсационно завоевавшая бронзу в индивидуалке канадка Розанна Кроуфорд, но не хватило 28-летней спортсменке ни опыта контактной борьбы, ни нервов, ни сил. А ведь 16 секунд отрыва на трех километрах отыграть в современном иатлоне может только Мартен Фуркад у Йоханнеса Бо или наоборот. Но, сначала немка Лаура Дальмайер прошла вставшую канадку, а затем уже финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен включила турбоскорость и в финишном створе опередила прошлогоднюю победительницу Кубка мира.

Третье место канадке также удержать не удалось - чешка Виктория Виткова сумела настичь канадку и обойти ее на последнем километре.

Провалили гонку лидеры общего зачета: Анастасия Кузьмина шесть раз пускала пулю мимо цели и финишировала лишь 23-й, столько же промахов и у француженки Жюстин Бреза, бывшей до этой гонки лидерам тотала масс-старта, которая финишировала 27-й.

У Дарьи Домрачевой откровенно не катили лыжи и не заладилась стойка, а так можно было бы и на победу надеяться - только 23 секунды проиграла белоруска Мякярянен, но 3 штрафных круга позволили занять только шестое место.

Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова, шла в плотное группе лидеров до третьей стрельбы, где подустав от темпа гонки допустила сразу три промаха и, хотя, последняя стрельба у Екатерины была также чиста, в итоге только 22-е место. Дарья Виролайнен с двумя промахами на старте и на последнем рубеже заняла 26-е место.

Эстонские биатлонистки не попали ни в топ-25 тотала КМ, ни в пять лучших по итогам индивидуальной гонки и в масс-старте участия не приняли.