Итальянцы первенствовали в лыжном спринте, россияне - третьи
14 января 2018 г., 14:30
Спринтерскую эстафету свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам выиграли итальянцы и шведки.
Федерико Пеллегрино и Дитмар Неклер обошли в финальном заезде шведскую пару Эмиль Йонссен - Теодор Петерсон, выиграв, по меркам спринта солидные 1,07 секунды. Российские дуэт Глеб Ретивых - Андрей Краснов финишировал третьим с отставанием всего в шесть сотых от второго места.
У женщин первенствовала вторая шведская пара - Ида Ингермарсдоттир, Мая Дальквист, опередившая первую команду Швеции в составе Ханны Фалк и Стийны Нильссон всего на 16 сотых. Третье место завоевали американки.