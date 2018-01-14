Итальянцы первенствовали в лыжном спринте, россияне - третьи

Федерико Пеллегрино и Дитмар Неклер обошли в финальном заезде шведскую пару Эмиль Йонссен - Теодор Петерсон, выиграв, по меркам спринта солидные 1,07 секунды. Российские дуэт Глеб Ретивых - Андрей Краснов финишировал третьим с отставанием всего в шесть сотых от второго места.

У женщин первенствовала вторая шведская пара - Ида Ингермарсдоттир, Мая Дальквист, опередившая первую команду Швеции в составе Ханны Фалк и Стийны Нильссон всего на 16 сотых. Третье место завоевали американки.