Биатлонный масс-старт закончился норвежско-французским триумфом

Антон Шипулин, захватив лидерство на первом отрезке от старта до огневого рубежа, не сумел правильно подойти к первой стрельбе - втянув группу из 30 биатлонистов на стрельбище Антон допустил три промаха на лежке и уехал в конец протокола. Из россиян в лидирующей группе, которую возглавили братья Бо и, конечно же, Фуркад, остался Александр Логинов: он держался от лидеров в десятисекундном отрезке до второй стрельбы - но два промаха привели Логинова в компанию к Шипулину, который пытался выкарабкаться с 28 места и отставания чуть менее минуты.

Фуркад и Бо-младший включили дополнительные скорости, надеясь оторваться от преследователей, но как и с россиянами - с французом случилась аналогичная неприятность - не восстановив как положено дыхание француз на третьем огневом рубеже допустил два промаха и с первого места уехал на 15-е.

На последней стрельбе неpвы не выдержали уже и у лидеров - синхронно по промаху допустили братья Бо и немец Симон Шемп, шедший вторым. Фуркад и его партнеры по сборной Франции Антуан Гигонна и Кантен Фийон Майе, отстрелялись чисто и погнались за Йоханессом Бо.

Но именно тех роковых 150 метров, тот самый лишний штрафной круг, не хватило на финише Фуркаду что бы достать норвежца - уйдя с рубежа в 39 секундах от Бо, Фуркад на последнем круге отыграл полминуты, нo даже такой космической скорости для победы не хватило.

Гигонна и Фийон Майе финишировали вслед за Фуркадом, на пятое место заехал старший брат Бо - Тарье.

Антон Шипулин, чисто отстрелявший последние три рубежа сумел прорваться на 15-е место. Александр Логинов из 10 выстрелов на стойке промазал четыре и в итоговом протоколе его позиция - 27-я.

Эстонские биатлонисты в общем зачете Кубка мира находятся на местах ниже 30-го и в масс-старт не попали