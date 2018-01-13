Россиянки не попали на пьедестал в эстафете, эстонская сборная впервые за три года доехала до финиша

В составе российской команды накануне эстафеты произошла вынужденная замена - Татьяна Абрамова подвернула на тренировке ногу и в спешном порядке пришлось на третий этап ставить Ирину Услугину.

А начинала эстафету в российской команде, пришедшая 89-й, накануне в индивидуальной гонке Ульяна Кайшева. Без проблем с оружием Ульяна закрыла все мишени с первого выстрела и бегом была превосходна, передав Дарье Виролайнен эстафету всего в 13 секундах от лидера.

К сожалению Дарья на стрельбе была не очень точна, израсходовав на одном из рубежей три доппатрона, увеличив отставание от лидеров до 56 секунд. Ирина Услугина имела на третьем этапе прекрасный шанс продвинуть российскую команду поближе к пьедесталу, однако на стойке заклинило у Ирины оружие, да и снова понадобилось три дополнительных выстрела и к началу четвертого этапа, на котором бежала Екатерина Юрлова российский квартет отставал от лидеров на минуту.

Точная стрельба Юрловой не смогла компенсировать довольно медленного хода, и хотя, Юрлова обошла на дистанции кубарем катившуюся вниз по протоколу швейцарку Гаспарин, для попадания в топ-6 сил не хватило - на последнем круге чешская сборная сумела опередить россиянок.

Победу в драматичной гонке лидеров праздновали немки, которые вместе с итальянками на трех этапах из четырех задавали тон гонке. Третье место в течение всей эстафеты попеременно занимали норвежки, словачки, француженки, швейцарки, однако удача улыбнулась шведской сборной, которая и замкнула тройку призеров. Норвежские девушки заняли только четвертое место.

Не повезло белорусской команде: на третьем этапе Надежда Писарева допустила три промаха и была вынуждена проехать 450 метров на штрафных кругах, отбросив свою команду в середину втрого десятка. Дарья Домрачева, бежавшая последний этап, взяла четыре доппатрона и в итоге беларуски финишировали только 13-ми.

Сборная Эстонии финишировала 21-й из 23 стартовавших, но к финишу с отставанием в шесть минут пришла последней - сборные Болгарии и Кореи к последнему этапу проиграли лидерам более круга и были сняты с оставшейся части дистанции.