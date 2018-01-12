Героические усилия Шипулина втащили Россию на пьедестал

Россия захватила лидерство после первой стрельбы, но Алексея Волкова довольно быстро ходом оттеснили в группу середняков - на первые роли вышло трио норвежцев, итальянцев и австрийцев, которые до начала третьего этапа перемещались по протоколу, но к своей тройке близко никого не подпускали.

Третий этап у австррийцев начал Даниель Мезотич, опытный боец резво начал первую часть дистанции, но...

За французов, которых пришлось вытаскивать с пятых-шестых мест, бежал сам Фуркад, которому не составило труда обойти россиянина, немца, итальянца, засыпавшегося Мезотича и, в итоге, придти на промежуточный финиш первым.

Выступавший за россиян Антон Бабиков на последнем километре потерялся и проиграл преследовавшего его немцу Пфайфферу 20 секунд ходом.

Судьба бронзовой медали решилась на последней стойке: Йоханесса Бо, который бежал быстро, но стрелял безалаберно не смог догнать француз Антуан Гигонна, а вот Антон Шипулин с пятого места прорвался сначала на четвертое, оттеснив Симона Шемпа из Германии, а на рубеже занервничал шедший третьим итальянец Тьерри Кенал, который сразу смазал три выстрела из обоймы и отправился на дополнительный круг.

Шипулин стралася догнать Гигонну, но 40 секунд у француза отыграть не смог, но и третье место России обеспечил.

Вторая медаль у России в этом сезоне в 29 гонках и первая в эстафете.

Сборная Эстонии финишировала 17-й.