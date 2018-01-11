Канада назвала состав сборной на Олимпиаду в Корее

Вратарская бригада полностью состоит из игроков с опытом игры в НХЛ, на троих стражи ворот провели 273 матча в главной североамериканской лиге. Также все трое имеют опыт выступления в КХЛ - Джастин Питерс начинал сезон в Риге, а Кевин Пулен провел в прошлом году восемь матчей за астанинский «Барыс».

Защитник Стефан Эллиот в прошлом году играл за тольяттинскую «Ладу» и провел 84 матча в НХЛ, но самыми именитыми в составе родоночальников хоккея, несомненно являются Рене Бурк - 725 матчей и 316 очков в НХЛ, причем 36-летний хоккеист в свои лучшие годы три раза подряд переходил гроссмейстерскую отметку в 20 заброшенных шайб, играя за «Медвешчак» и Дерек Рой, капитан «Баффало» - 738 матчей и 524 очка в НХЛ, четыре раза Рой становился лучшим бомбардиром «Баффало», кроме того в составе сборной Канады Рой выиграл две серебрянные медали ЧМ 2008 и 2009 годов, а со сборной Канады составленной игроков европейских первенств в 2015 году победил на Кубке Шпенглера.

Вратари: Джастин Питерс («Кельн», Германия), Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Кевин Пулен («Медвешчак», Хорватия).

Защитники: Стефан Эллиотт (ХВ-71, Швеция), Чей Геноуэй («Лада», КХЛ), Коди Голубеф («Стоктон Хит», АХЛ), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, КХЛ), Крис Ли (магнитогорский «Металлург», КХЛ), Максим Норо («Берн», Швейцария), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столлери («Динамо» Рига, КХЛ).

Нападающие: Рене Бурк («Юргорден», Швеция), Жильбер Брюле («Куньлунь», КХЛ), Эндрю Эббетт («Берн», Швейцария), Куинтон Хауден («Динамо» Минск, КХЛ), Крис Келли, Роб Клинкхаммер («Ак Барс», КХЛ), Брэндон Козун («Локомотив», КХЛ), Максим Лапьер («Лугано», Швейцария), Эрик О’Делл («Сочи», КХЛ), Мэйсон Рэймонд («Берн», Швейцария), Дерек Рой («Линчепинг», Швеция), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри», АХЛ), Линден Вей («Барыс», КХЛ), Войтек Вольски (магнитогорский «Металлург», КХЛ).

Тренером канадцев назначен Уилли Дежарден. 61-летний специалист выигрывал главные трофеи молодежных лиг Канады как главный тренер, а также помогал Пату Куинну на золотом для канадской молодежки чемпионате мира в 2009 году. На взрослом уровне тренер канадцев имеет в активе победу в кубке Колдера во второй по значимости лиге Америки - АХЛ, где в 2014 привел к победе фарм клуба «Далласа», «Сан-Антонио Старс».