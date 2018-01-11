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Олимпийские новости
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Йоханесс Клебо выиграл чемпионат Норвегии и готов побеждать на Олимпиаде

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ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

21-летний норвежский лыжник победил на проходящем в рамках чемпионата Норвегии спринте.

Лидер Кубка Мира опередил на 0,9 секунды Эрика Брандсдаля и на 1,4 секунды Каспар Стадааса.

"Перед стартом я чувствовал себя не совсем уверенно, так как долго был без соревновательной практики. Но вкус победы всегда приятен",- заявил Клебо.

У женщин в аналогичной дисциплине победила 37-летняя Марит Бьорген, опередившая Катрин Харсем и Силью Слинд.

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