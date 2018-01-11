Йоханесс Клебо выиграл чемпионат Норвегии и готов побеждать на Олимпиаде
11 января 2018 г., 20:30
21-летний норвежский лыжник победил на проходящем в рамках чемпионата Норвегии спринте.
Лидер Кубка Мира опередил на 0,9 секунды Эрика Брандсдаля и на 1,4 секунды Каспар Стадааса.
"Перед стартом я чувствовал себя не совсем уверенно, так как долго был без соревновательной практики. Но вкус победы всегда приятен",- заявил Клебо.
У женщин в аналогичной дисциплине победила 37-летняя Марит Бьорген, опередившая Катрин Харсем и Силью Слинд.