Йоханесс Клебо выиграл чемпионат Норвегии и готов побеждать на Олимпиаде

Лидер Кубка Мира опередил на 0,9 секунды Эрика Брандсдаля и на 1,4 секунды Каспар Стадааса.

"Перед стартом я чувствовал себя не совсем уверенно, так как долго был без соревновательной практики. Но вкус победы всегда приятен",- заявил Клебо.

У женщин в аналогичной дисциплине победила 37-летняя Марит Бьорген, опередившая Катрин Харсем и Силью Слинд.