До супер-сенсации не хватило 20 секунд

Еще после третьей стрельбы стартовавшая 96-й Кроуфорд шла на чистом первом месте опережая красу мирового биатлона Доротею Вирер из Италии, и Кайсу Мякяряйнен из Финляндии. Однако в четвертому огневому рубежу силы канадку начали покидать, но удалось сохранить точную стрельбу. Как и Вирер, Кроуфорд показала на рубежах стопроцентное попадание. Второе место осталась за Мякяряйнен,отставшей от Вирер на 12,7 секунды.

Третье место Кроуфорд принесло ей 50 зачетных очков и подняло на 45-е место тотала. Сразу за тройкои призеров финишировали украинские спортсменки Юлия Джимма и Валя Семеренко.За украинками сразу расположились белорусские спортсменки Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Последняя завоевала также и малый Хрустальный Глобус за победу в зачете индивидуальных гонок, на пять очков опередив Юлию Джимму.

Словачка Анастсия Кузьмина смазала первую стрельбу, но ногами сумела поправить результат и с итоговыми тремя промахами расположилась на девятом месте.

Лучшая из россиянок - Дарья Виролайнен шла на результат 5-6 места, однако ее вконце гонки также покинули силы, но в итоге дочка олимпийской чемпионки Анфисы Резцовы, заняла 16-е место.

Сама Виролайнен осталась довольнa проведенной гонкой: "Довольна результатом, со стрельбой практически справилась. Тяжело далась гонка. Вроде как мороз, но трасса все равно разбивается, снег становится мокроватый, тяжелое скольжение. Самочувствие неплохое, но не супер- Я всегда проигрываю на первом кругу. Возможно, не хватает какой-то скоростной и силовой работы. Я давно это за собой замечала. Не знаю, что делать, нужно нарабатывать в тренировочном процессе, а не на соревнованиях. Чувствую себя уверенно, но хотелось бы еще больше уверенности"

Многократная победительница Кубка IBU Ульяна Кайшева выбила шесть промахов и заняла 89-е место с отстованием от Вирер в семь минут. Причем Кайшева показала лучший (!) ход по трассе среди россиянок. Татьяна Акимова с одним промахом осталась 21-й, Ирина Услугина 38-я, Виктория Сливко 39-я.

После финиша в интервью телеканалу "Матч-ТВ" Кайшева объяснила причину провальной стрельбы: "На первой стрельбе все было в порядке, на второй обнаружила, что у меня просто нет диоптра. Скорее всего, отвалился на дистанции. Не знаю, почему это произошло. Может, недостаточно сильно закрепила.

На втором рубеже стреляла без него, была огромная щель, но удалось попасть – не помню, сколько. На третьей стрельбе дали запасную винтовку. Слава Богу, что вчера ее пристреляла. Но все равно это не мое оружие.

На меня давило это происшествие с винтовкой. Старалась, терпела, но после финиша почувствовала, что не выложилась на полную», – рассказала Кайшева.

Эстонские спортсменки остались далеко от зачетной зоны: Регина Оя с тремя промахами только 70-я, Туули Томингас с пятью промахами 83-я, Грете Гайм 98-я из ста доехавших до финиша.