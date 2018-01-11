Медведева готовится к чемпионату Европы.
11 января 2018 г., 16:33
Российская фигуристка оправилась от травмы голеностопа и выйдет на лед в последнем старте фигуристов перед Олимпиадой - на чемпионате Европы
«Состав, за исключением Евгении Медведевой, был определен по спортивному принципу по итогам чемпионата России. На сегодняшний день никаких изменений в составе нет», – сказал Горшков.
Медведева из-за перенесенной травмы не смогла принять участие в отборочном чемпионате России. Она была включена в состав сборной решением тренерского совета.
«Евгения Медведева целенаправленно готовится к старту. Никаких последствий после травмы почти не осталось. Зная характер нашей фигуристки, можем быть уверены, что мы увидим настоящую Евгению Медведеву», – отметил Горшков.
Чемпионат Европы пройдет 15-21 января в Москве.