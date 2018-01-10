Великий Бьорндален выкинул белый флаг: "Все решать тренерам"

Сегодня в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге он финишировал 42-м и не попал в гонку с общего старта, которая пройдет в воскресенье. Таким образом, биатлонист потерял шансы выполнить условия отбора.

Согласно критериям отбора, норвежец должен был попасть в шестерку лучших в одной из личных гонок Кубка мира или дважды попасть в топ-12.

Лучшими результатами в текущем сезоне для Бьорндалена являются 18-е места в индивидуальной гонке и пасьюте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Было много положительных моментов по сравнению с предыдущей гонкой. Но после третьей стрельбы гонка была завершена.

Я начал очень хорошо, тело чувствовало себя лучше, как и ожидалось. Был некоторый прогресс на дистанции, но после завершающей стрельбы он ушел.

Что я думаю об Олимпиаде? Спросите тренеров, я не буду в это вмешиваться.

Понимаю, что не выступал так, как надо. Я не рад тому, что показывал. Знаю, что способен прибавить», – сказал Бьорндален.

«У нас есть несколько кандидатов на медали, которые готовы, но есть еще два-три спортсмена, про которых нельзя забывать», – отметил спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

«Думаю, он выглядит лучше, чем до начала зимы. Но с тремя промахами на рубеже сложно показать высокий результат», – отметил напарник Бьорндалена по сборной Норвегии Йоханнес Бо.