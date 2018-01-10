Российские биатлонисты умерли на трассе

Француз допустил только один промах в довольно штилевом Рупольдинге, но стрельба сегодня подводила всех - накопление усталости сказалось на рубежах, но не на скорости спорстменов. Кто-то, как чешские биатлонисты, забрались втроем в цветы, заняв второе (Онджей Моравец), четвертое (Михал Крчмар) и восьмое (Михал Шлезингер) места, Иоханнес Бо смазал выстрел на последнем рубеже и догнать Фуркада ногами было уже не реально...

А россияне.....

Ходом россияне проиграли всем кому можно, даже, наверное, сербам и хорватам. Алексей Волков с одним промахом стал только 27-м, проиграв четыре минуты Фуркаду, Евгений Гараничев 43-й с отставанием 4.45 от Фуркада, при трех промахах, ну и Антон Шипулин не только помер ногами, но и стрелял отвратительно - 4 промаха, 54-е место, Александр Логинов бежал средне, хотя, по российским меркам, как ветер, отстав ходом от Фуркада на 2 минуты, но допустив пять промахов очутился на 73-м месте. Юрий Шопин с застрелом из семи промахов финишировал 97-м.

Эстонские гонщики показали удовлетворительные результаты: Каури Кыйв занял 45-е место, Калев Эрмитс не справился с первой лежкой, отправив три пули в молоко, но затем показал безупречную стрельбу и финишировал на 70-м месте. Рене Захкна стал 84-м.

Оле-Эйнар Бьорндален занял 42-е место и на Олимпиаду теперь уже скорее всего не поедет.