Великому норвежцу пора уходить

Норвежец в этом году сильно сдал в спортивных результатах - пока Бьорндален располагается на 40-м месте в зачете Кубка Мира и не входит в число сильнейших биатлонистов Норвегии. Скорее всего Бьорндалену нет вообще смысла ехать в Германию - там он может выступить только в индивидуальной гонке, эстафету он пропустит, как пропустит и воскресный масс-старт, куда отбираются лучшие 30 атлетов зачета Кубка Мира.

Также Бьорндален с 95% вероятностью пропустит Олимпийские Игры: квота Норвегии - 6 человек и именно столько норвежских мужчин выполнили норматив, Бьорндалену осталось провести всего одну гонку до объявления состава команды на ОИ-2018 и это будет именно индивидуальная гонка в Рупольндинге.

При благоприятных раскладах Уле-Эйнар может даже попасть в масс-старт, но для этого надо выиграть индивидуалку, во что вериться не очень - легендарный норвежец выше 18-го места в этом сезоне в личных гонках не поднимался.

Всего Бьорндален выиграл 13 медалей на Олимпиадах, восемь из которых - золотые.