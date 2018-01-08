Час Х - 28 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела пожизненно отстраненных МОК российских спортсменов до 27 января.

«CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца – до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело», – рассказал спортивный юрист Артем Пацев.

После процедуры рассмотрения апелляций МОК вынесет решение по списку Олимпийских атлетов из России, которые будут допущены на Игры-2018.

«Как указано в пресс-релизе 15 декабря, комиссии МОК, которая занимается вопросом приглашения спортсменов-олимпийцев из России, со стороны комиссии по рассмотрению приглашений будет предоставлен список спортсменов, персонала и должностных лиц для его рассмотрения с анализом всей имеющейся информации.

Комиссия успеет подтвердить окончательный список до крайнего срока заявки на Игры — 28 января», – сообщила пресс-служба МОК.