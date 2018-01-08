Допинг покоряет Восток

Китайская конькобежка Ши Сяосюань дисквалифицирована на два года за применение допинга.

В пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.

Это уже второй допинг-случай в сборной Китая за последний месяц. До этого четырехлетнюю дисквалификацию получил Ли Яньчжэ.

Оба спортсмена были победителями и призерами международных юниорских соревнований и должны были выступить в Пхенчхане-2018.