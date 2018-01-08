Допинг покоряет Восток
8 января 2018 г., 16:00
Сборная Китая по конькобежному спорту не досчитается перед ОИ-2018 двух лидеров.
Китайская конькобежка Ши Сяосюань дисквалифицирована на два года за применение допинга.
В пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.
Это уже второй допинг-случай в сборной Китая за последний месяц. До этого четырехлетнюю дисквалификацию получил Ли Яньчжэ.
Оба спортсмена были победителями и призерами международных юниорских соревнований и должны были выступить в Пхенчхане-2018.