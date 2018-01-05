Бунт на корабле: российских биатлонистов достали тренеры

Российские стреляющие лыжники в этом сезоне выступают ниже всякой критики и за месяц до главного старта четырехлетия начали публично высказывать недовольство работой тренерского штаба сборной.
В российском тренерском сленге есть такое понятие - простартоваться. Это значит, что на первых этапах Кубка мира от гонщиков, после запредельных физических нагрузок, не требуется сразу заехать на подиум или даже в цветы: достаточно почувствовать соревновательный ритм, соперников и ко второму-третьему этапу уже начать летать по трассе. Хотя бы на уровне топ-5 пелетона.
В этом сезоне в топ-10 тотала, на четвертом месте присутствует только Антон Шипулин, да и то за счет того, что тренировался отдельно. Крах российских атлетов, не будем говорить о женщинах - там полный мрак и безнадега, в этом соревновательном году очевиден даже для тех, кто биатлонные новости смотрит по диагонали, акцентируя внимание исключительно на занятых местах в итоговом протоколе.
Да, можно нагрузить спортсмена в межсезонье, особенно на первых сборах так, что он будет вползать в свой номер на базе, валиться спать и только пара будильников утром да сила воли будут способны заставить выйти на тренировку. Это касается не только биатлона - также и в футболе, когда тренеры, особенно старой школы, нагружают на первых сборах игрков так, что в первых спаррингах даже вратари не могут прыгнуть выше чем на высоту шипов бутс.
В биатлонном сезоне уже середина сезона, а россияне пока только довольствуются местами в топ-20, топ-30, набирают очки, но по сравнению с остальными командами - это крохи с барского стола. Пока норвежцы, немцы, да даже американцы и южнокорейские россияне на полную проводят соревнования, примеряясь к Пхенчану, российская биатлонная команда никак не может отойти от нагрузок.
Ходом россияне проигрывают всем: американцам, норвежцам, французу Фуркаду, корейцу Тимофею Лапшину..... Александр Логинов на сегодняшнем этапе, самый быстрый из россиян уступил ходом норвежцу Бо 43 секунды.
Для справки: средняя скорость в биатлонном спринте у лидеров - 25 километров в час. 43 секунды это 300 метров трассы, или два штрафных круга. Бо, кстати Фуркада, победителя этапа с нулем промахов, съел ногами, но промахи, а их у Йоханесса было два, не позволили норвежцу отпраздновать очередную, а россияне......
Россияне расположились компактно с 21 по 29-ые места....
После спринта Антон Бабиков - 29-е место в финальном протоколе - не выдержал и обрушился в прямом эфире "Матч ТВ" с критикой в сторону тренерского штаба: "Куда-то движемся. Думал, что легко отвечу на этот вопрос, но ничего не родилось в голове. Все много проиграли Йоханнесу. Конечно, это не то, чего мы ждали. Я не знаю… Нужно много анализировать, чтобы понять, что не так.
Нагрузки, видимо, отпустят где-то потом. Дай Бог, и нас отпустят. Нагрузки мы пока не отпускали однозначно. Лучше всех бежит тот, кто больше всего делает по своим ощущениям. И не слушает то, что обещают нам некоторые люди.
Я задался целью улыбаться больше, не грустить. Что поделать? Трудно. Мы понимаем, что это далеко не наш потолок. Не получается реализовать себя. В чем причина? Нам не понять. На тренировках ты понимаешь, что что-то не так, что это даже не твой средний результат.
В голове постоянно мысли: что нужно сделать? Сделать нужно уже сейчас, а не ждать. Я уже говорил это."
Лучший из россиян в спринте Матвей Елисеев, тот самый, который проиграл Фуркаду около 700 метров трассы, заявил, что нагрузки, которые по всем разумным методикам уже как два месяца должны быть хотя бы полегче, если не минимальные, давят и в завтрашнем пасьюте задача Матвея - не умереть на трассе: "Чистая стрельба – единственное хорошее впечатление от гонки. Все остальное плохо. Мы еще на загрузе. Надеемся на лучшее. Когда отпускаться от нагрузки? После трех этапов. Мы постепенно набираем форму. Я надеюсь. До последней петли шел более-менее, потом меня просто отрубило. От результата никакого удовлетворения. Даже если бы я был шестым среди нашей команды, но на том же двадцатом месте, я был бы рад больше.
Трасса ужасная. Здесь никаких вопросов нет. Конечно, это мешает. Приходится все время думать, как пройти – справа, слева. В центре трассы просто болото, где его нет – там лед и лыжи соскальзывают. Что касается погоды – в итоге впереди почти все те же спортсмены. Так что, похоже, погода на результаты не влияет. Перед преследованием у меня нормальная позиция. Главное, чтобы я дошел до конца этой дистанции. Сегодня мне очень тяжело было."
Тот же Бабиков месяц назад заявлял, что с тренерами сборной у атлетов конфликты и намекал, что ошибка в подготовке к сезону не вина спортсменов, а тех, кто руководит процессом.
В спорте есть правило: если спортсмен чувствует, что формы нет, то лучше не соревноваться, а провести учебно-тренировочный сбор с контрольными тренировками и разобраться что к чему. Российских же спортсменов дилетанство тренеров довело до физической ямы. В спорте за физической ямой следует и самая страшная - психологическая, из которой помогает выйти, как например, в футболе, только одно лекарство - смена тренера.
Решится ли российская сторона на радикальные меры за месяц до Олимпиады или спортсмены снова будут принесены в жертву политическим амбициям руководства России, хотя в Корее будут выступать без флага или гимна? Скорее всего нет....
Поэтому просто насладимся биатлоном, его непредсказуемым характером, борьбой Мартена Фуркада и Йоханесса Бо и пожалеем российских спортсменов.
Их тренеров, как и родителей не выбирают.