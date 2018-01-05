Бунт на корабле: российских биатлонистов достали тренеры

В российском тренерском сленге есть такое понятие - простартоваться. Это значит, что на первых этапах Кубка мира от гонщиков, после запредельных физических нагрузок, не требуется сразу заехать на подиум или даже в цветы: достаточно почувствовать соревновательный ритм, соперников и ко второму-третьему этапу уже начать летать по трассе. Хотя бы на уровне топ-5 пелетона.

В этом сезоне в топ-10 тотала, на четвертом месте присутствует только Антон Шипулин, да и то за счет того, что тренировался отдельно. Крах российских атлетов, не будем говорить о женщинах - там полный мрак и безнадега, в этом соревновательном году очевиден даже для тех, кто биатлонные новости смотрит по диагонали, акцентируя внимание исключительно на занятых местах в итоговом протоколе.

Да, можно нагрузить спортсмена в межсезонье, особенно на первых сборах так, что он будет вползать в свой номер на базе, валиться спать и только пара будильников утром да сила воли будут способны заставить выйти на тренировку. Это касается не только биатлона - также и в футболе, когда тренеры, особенно старой школы, нагружают на первых сборах игрков так, что в первых спаррингах даже вратари не могут прыгнуть выше чем на высоту шипов бутс.

В биатлонном сезоне уже середина сезона, а россияне пока только довольствуются местами в топ-20, топ-30, набирают очки, но по сравнению с остальными командами - это крохи с барского стола. Пока норвежцы, немцы, да даже американцы и южнокорейские россияне на полную проводят соревнования, примеряясь к Пхенчану, российская биатлонная команда никак не может отойти от нагрузок.

Ходом россияне проигрывают всем: американцам, норвежцам, французу Фуркаду, корейцу Тимофею Лапшину..... Александр Логинов на сегодняшнем этапе, самый быстрый из россиян уступил ходом норвежцу Бо 43 секунды.

Для справки: средняя скорость в биатлонном спринте у лидеров - 25 километров в час. 43 секунды это 300 метров трассы, или два штрафных круга. Бо, кстати Фуркада, победителя этапа с нулем промахов, съел ногами, но промахи, а их у Йоханесса было два, не позволили норвежцу отпраздновать очередную, а россияне......

Россияне расположились компактно с 21 по 29-ые места....

После спринта Антон Бабиков - 29-е место в финальном протоколе - не выдержал и обрушился в прямом эфире "Матч ТВ" с критикой в сторону тренерского штаба: "Куда-то движемся. Думал, что легко отвечу на этот вопрос, но ничего не родилось в голове. Все много проиграли Йоханнесу. Конечно, это не то, чего мы ждали. Я не знаю… Нужно много анализировать, чтобы понять, что не так.

Нагрузки, видимо, отпустят где-то потом. Дай Бог, и нас отпустят. Нагрузки мы пока не отпускали однозначно. Лучше всех бежит тот, кто больше всего делает по своим ощущениям. И не слушает то, что обещают нам некоторые люди.