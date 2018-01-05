Жуткая трасса и жуткий результат

На кашеобразной трассе Оберхофа, которая к концу гонки превратилось в конкретное месиво, мужчины выясняли сильнейшего в спринтерской гонке на 10 километров.

Мартен Фуркад был точен, быстр и заслуженно поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета, впервые выиграв спринт в этом сезоне - до него эта дисциплина была исключительно вотчиной норвежских братьев Бо.

Однако все кончается когда-то, как силы российских биатлонистов на последнем круге дистанции, и Йоханнес Бо сегодня ограничился бронзой, а его брат Тарьей Бо стал пятым. Второе место с идеальной стрельбой и 8,1 секундами отставания от Фуркада завершил также норвежец Эмиль Хегле Свенсен. Четверым стал американец Тим Бурк.

Россияне уступали ходом и стрельбой, выглядев так, как будто перед гонкой помогали разгружать составы с углем - тяжелые на трассе - Матвей Елисеев проиграл при чистой стрельбе Фуркаду одну минуту и 27.5 секунд, что при скорости лидера 24 километра в час составляет около 600 метров трассы - или шесть процентов дистанции, при том что сам Фуркад не был самым быстрым гонщиком - им стал Йоханнес Бо, которому Елисеев ногами проиграл на финише, при двух промахах Бо, около 750 метров трассы.

Однако Елисеев стал лучшим из россиян - 21-е место. Александр Логинов с тремя промахами 23-й, Антон Шипулин 28-й, Антон Бабиков -29-й, Максим Цветков 44-й, победитель Рождественской гонки Алексей Волков 55-й.

Лучший из эстонских биатлонистов - Калев Эрмитс - 42-й, Роланд Лессинг 47-й, Рене Захкна -80-й.