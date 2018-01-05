Представлена форма сборной России для Олимпиады-2018

За основу взят комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018 для хоккеистов именно сборной России. Но после того, как было принято решение, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплектах была добавлена надпись «olympic athlete of russia».

ФОТО: Фото: МОК www.olympic.org