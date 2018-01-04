Первый биатлон года: куча промахов и юбилей Кузьминой

Рождественские и новогодние праздники выбили спортсменок из стрелкового ритма: из 91 участницы 88 допустили промахи на огневых рубежах. Не сказать, что ветер был сверх меры - застрелов у лидеров гонки и когорты топ-40 не было: первая участница с четырьмя промахами, Дениз Херманн, расположилась на 45-м месте.

Анастасия Кузьмина одержала десятую победу на этапах КМ, а финишировавшая финка Кайса Мякяряйнен завоевала 72-й подиум в карьере. Первый подиум в сезоне, приехав третьей, взяла чешка Вероника Виткова.

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова - 15-я, Дарья Виролайнен - 37-я, Татьяна Акимова - 38-я, Виктория Сливко - 67-я, Светлана Миронова - 72-я.

Эстонские биатлонистки расположились в нижней части протокола - Туули Тоомингас отобралась в пасьют, завоевав 52-е место, Регина Оя - 66-я, Грете Гайм - 82-я.