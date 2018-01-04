В Банке Эстонии будут продавать посвященные олимпийским играм монеты и марки

В 12 часов на продажу в музее Банка Эстонии поступят серебряные сувенирные монеты, посвященные эстонским спортсменам, участвующим в олимпийских играх в Пхёнчхане. Только в этот день в музее центробанка также можно будет купить выпущенные Почтой Эстонии марки, посвященную олимпийским играм в Пхёнчхане, и конверт первого дня.

Сувенирная монета качества пруф отчеканена из серебра 925 пробы, весит 28,28 грамма, ее диаметр 38,61 мм. Тираж монеты 2000. Конкурс выиграла работа итальянской дизайнера Кармен Теста. Монеты отчеканены на монетном дворе Литвы.

На марке и конверте первого дня изображены фигуры спортсменов на зимнем фоне. Номинальная стоимость почтовой марки 1,50 евро, тариф простого письма с международной доставкой. Марка выпущена тиражом 40 000 и напечатана типографией Vaba Maa. Одновременно с маркой выйдет конверт первого дня и будет использоваться штемпель первого дня. Марку оформил художник Индрек Ильвес.