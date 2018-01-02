Не пропустите: в эти дни спортом будут интересоваться абсолютно все!

Cамые ожидаемые спортивные события наступившего года.
Зимняя Олимпиада в Пхенчане
Когда: 9-25 февраля 2018 года
Если подготовка к ЗОИ-2018 со стороны оргкомитета напоминала типичный корейский рабочий день, - тихо, качественно и в срок - то спортивная часть подготовки гремела скандалами. В основном, конечно, из-за проблем с российским допингом. Трехмесячное гадание "поедут россияне или не поедут" закончилось 5 декабря 2017 года в Лозанне, где МОК решил все-таки допустить россиян до игр в качестве нейтральных атлетов. Правда, россиянам еще предстоит утвердить окончательные списки отъезжающих.
Также Олимпиада будет беднее на хоккейный турнир - НХЛ не отпустила ведущих игроков в Корею. Американцы посылают сборную, в которой представлены и студенты, а 90% игроков будет представлено КХЛ и европейскими чемпионатами.
Однако на Олимпиаде мы ждем потрясающего фигурного катания, драматических забегов в лыжных гонках и биатлоне и многого другого - главный старт четырехлетия начнется уже через пять недель.
2. Чемпионат мира по футболу в России
Когда: 14 июня - 15 июля 2018 года
ЧМ в России ничем не будет отличаться от аналогичного мундиаля проведенного в 2010 году в ЮАР и четыре года назад в Бразилии. И в Африке, и в Южной Америке были потрачены бешеные деньги на возведение стадионов, пресс-центров, которые после окончания форума начали активно зарастать травой.
В российском футболе, который полностью зависит от бюджетных средств, ситуация может быть аналогичной: практически все площадки, где сыграют лучшие сборные мира, будут принадлежать муниципальным властям, и не факт, что например калининградская "Балтика" получит право принимать в первом российском дивизоне соперников на новой арене. А в некоторых городах - таких, как Саранск, Сочи и Волгоград - уже успели забыть, что такое элитный российский дивизион.
Сборная России получила подарок от организаторов, которые вытащили ей легких соперников по отборочной группе. Правда, Россия умудрялась не выходить и из других слабых групп, как на ЧМ-2002, ЧМ-2014 и ЧЕ-2012, но, может, родные стены помогут, а может, и лучший форвард России Федор Смолов, для которого ЧМ будет последней возможностью показать себя европейским скаутам и уехать в Европу.
Ну а победят, конечно же, немцы.
Суперкубок УЕФА в Таллинне
Когда: 15 августа 2018 года
Элитный мировой футбол придет и в Таллинн. Два победителя европейских кубков, Лиги чемпионов и Лиги Европы, на "А ле Кок Арене" поспорят за звание лучшего клуба Европы. Пока в Лиге Европы из 32 оставшихся команд есть и четыре российские: "Спартак", "Локомотив", "Зенит", ЦСКА. Кроме них в ЛЕ выступают и гранды европейского футбола как, например, "Лацио", "Милан", "Спортинг" Лиссабон и лондонский "Арсенал".
В любом случае тем счастливчикам, которые достанут билеты на этот матч, а сделать это будет непросто, большая часть билетов на матч будет распределена между спонсорами УЕФА и болельщиками команд-участниц, смогут вживую увидеть на таллиннском стадионе Месси или Роналду или других звезд первой величины мирового футбола.
Возможное возвращение Конора Мак-Грегора на ринг ММА
Когда: апрель-май 2018 года
Победа российского атлета Хабиба Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой вызвала настоящий онлайн поединок между россиянином и чемпионом UFC в легкoм весе, ирландцем Конором Мак-Грегором.
Соперники уже успели в социальных сетях назвать друг друга животными, пообещав украсить шкурой побежденного свой дом, а пока ни одно животное не пострадало, уже уточняется, когда претендент и чемпион могут сразиться в очном противостоянии. Хабиб желает провести бой до месяца Рамадан. Но между претендентом и чемпионом стоит также боец Тони Фергюсон, в отсутствии Мак-Грегора именно он является действующим, но временным, чемпионом UFC в легком весе.
Кому промоутеры отдадут предпочтение? Хабибу и Фергюсону?
Впрочем есть и еще один вариант - Мак-Грегор все-таки решит уйти непобежденным, тогда Хабиб и Фергюсон проведут титульный бой между собой
Постолимпйские чемпионаты мира по зимним видам спорта
Когда: март-май 2018 года
Любители спорта всегда с жаром обсуждают, нужны ли чемпионаты мира после олимпийских стартов. Все равно ведь выхолощенные главным стартом четырехлетия лидеры не приедут, а если и приедут, то не покажут всей страсти и силы.
Если такое утверждение и верно, то к стартам после Олимпиады в Пхенчане, это точно не относится.
Хоккейный чемпионат мира в Дании будет 100 процентов именитее, звезднее чем турнир на ОИ: причина тому - приезд игроков из НХЛ. Те мастера, клубы которых не попадут в плей-офф НХЛ, постараются подъехать помочь своим национальным сборным. И тут может быть россыпь звезд: Сидни Кросби, Евгений Малкин, Фил Кессел, Крис Летанг, Олли Мяэття - вот только список звезд "Питтсбурга", который, пока непопадает в плей-офф. Плюс еще российский десант из "Колорадо", латвийский чеккер "Баффало" Земгус Гиргенсонс и россыпь талантов "Эдмонтона". Ну, и по традиции вылетит в первых раундах ПО и поедет в сборную основатель ПутинТим Александр Овечкин.
Чемпионат по фигурному катанию, который состоится с 19 по 25 марта в Милане, наверняка не увидит многих участников ОИ в Корее, как и ровно четыре года назад после Сочи, когда половина золотых медалистов решили пропустить мировой форум. Зато появится шанс у тех, кто не смог реализовать свои амбиции или кому не хватило удачи на корейском льду. Плюс ко всему могут зажечься и новые, яркие, звезды. Как Анна Погорилая, ворвавшаяся именно на постолимпйском ЧМ-2014 в когорту звезд фигурного катания.
Ко всему прочему в биатлоне чемпионат мира идет в зачет Кубка Мира, поэтому хочешь не хочешь, а звездам этого вида спорта участие в ЧМ обязательно. Олимпиада Олимпиадой, но для европейцев основные призовые идут все-таки с этапов Кубка Мира.