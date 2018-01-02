Не пропустите: в эти дни спортом будут интересоваться абсолютно все!

Зимняя Олимпиада в Пхенчане

Когда: 9-25 февраля 2018 года

Если подготовка к ЗОИ-2018 со стороны оргкомитета напоминала типичный корейский рабочий день, - тихо, качественно и в срок - то спортивная часть подготовки гремела скандалами. В основном, конечно, из-за проблем с российским допингом. Трехмесячное гадание "поедут россияне или не поедут" закончилось 5 декабря 2017 года в Лозанне, где МОК решил все-таки допустить россиян до игр в качестве нейтральных атлетов. Правда, россиянам еще предстоит утвердить окончательные списки отъезжающих.

Также Олимпиада будет беднее на хоккейный турнир - НХЛ не отпустила ведущих игроков в Корею. Американцы посылают сборную, в которой представлены и студенты, а 90% игроков будет представлено КХЛ и европейскими чемпионатами.

Однако на Олимпиаде мы ждем потрясающего фигурного катания, драматических забегов в лыжных гонках и биатлоне и многого другого - главный старт четырехлетия начнется уже через пять недель.

Олимпийские медали Игр-2018 | ФОТО: JUNG YEON-JE/AFP

2. Чемпионат мира по футболу в России

Когда: 14 июня - 15 июля 2018 года

ЧМ в России ничем не будет отличаться от аналогичного мундиаля проведенного в 2010 году в ЮАР и четыре года назад в Бразилии. И в Африке, и в Южной Америке были потрачены бешеные деньги на возведение стадионов, пресс-центров, которые после окончания форума начали активно зарастать травой.

В российском футболе, который полностью зависит от бюджетных средств, ситуация может быть аналогичной: практически все площадки, где сыграют лучшие сборные мира, будут принадлежать муниципальным властям, и не факт, что например калининградская "Балтика" получит право принимать в первом российском дивизоне соперников на новой арене. А в некоторых городах - таких, как Саранск, Сочи и Волгоград - уже успели забыть, что такое элитный российский дивизион.

Сборная России получила подарок от организаторов, которые вытащили ей легких соперников по отборочной группе. Правда, Россия умудрялась не выходить и из других слабых групп, как на ЧМ-2002, ЧМ-2014 и ЧЕ-2012, но, может, родные стены помогут, а может, и лучший форвард России Федор Смолов, для которого ЧМ будет последней возможностью показать себя европейским скаутам и уехать в Европу.

Ну а победят, конечно же, немцы.

Кубок мира и российские красавицы. Жеребьевка ЧМ-2018 прошла 1 декабря 2017 года в Кремле. | ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Суперкубок УЕФА в Таллинне

Когда: 15 августа 2018 года

Элитный мировой футбол придет и в Таллинн. Два победителя европейских кубков, Лиги чемпионов и Лиги Европы, на "А ле Кок Арене" поспорят за звание лучшего клуба Европы. Пока в Лиге Европы из 32 оставшихся команд есть и четыре российские: "Спартак", "Локомотив", "Зенит", ЦСКА. Кроме них в ЛЕ выступают и гранды европейского футбола как, например, "Лацио", "Милан", "Спортинг" Лиссабон и лондонский "Арсенал".

В любом случае тем счастливчикам, которые достанут билеты на этот матч, а сделать это будет непросто, большая часть билетов на матч будет распределена между спонсорами УЕФА и болельщиками команд-участниц, смогут вживую увидеть на таллиннском стадионе Месси или Роналду или других звезд первой величины мирового футбола.