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Российские атлеты примут участие в церемонии открытия Олимпиады и пройдут с олимпийским флагом

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что российские спортсмены станут участниками парада атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

«Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхенчхане, они пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом», – сказал Жуков.

Также МОК одобрил дизайн формы для олимписких атлетов из России. Представители компании ZASport, пошившей первоначально комплекты с символикой Российской Федерации для игр в Корее, достигли соглашения с МОК по дизайну формы. Пока официальных макетов представлено не было, однако глава компании Анастасия Задорова сообщила, что дизайн формы менять не будут, только уберут атрибуты государственной символики России и добавят обязательный знак нейтрального атлета, утвержденный МОК.

Сама форма будет готова к 22 января, когда начнется официальная передача комплектов экипировки спортсменам.

На соревнованиях спорстмены вольны выбирать форму любых расцветок и любого производителя, главное условие - отсутствие российского флага на форме и логотип нейтрального атлета. Например, сборная по керлингу будет выступать в Корее в черно-белой форме.

Единственным местом, где российская государственная символика будет разрешена - это официальный "Дом болельщика" в Канныне.

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