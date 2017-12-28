Россияне победили в "Рождественской гонке"

Несмотря на не особо удачный сезон в Кубке мира по биатлону российская пара Екатерина Юрлова (14-е место в зачете КМ) и Алексей Волков ( 70-е место в зачете КМ) победили в традиционной шоу-гонке в немецком Гельзенкирхене. Россияне выиграли как масс-старт, так и гонку преследования, допустив на огневых рубежах всего четыре промаха.

«Тут такая гонка, что только стрельба решает. Лучше пройти пешком этот круг, «слить» десять секунд, чем потом за штраф больше получить. Такая тактика и была — я шел на 80 процентов и только стрелял. На стрельбе я никак не рисковал, спокойно выдерживал свой темп — 19-20 секунд на рубеже. Насчет Кати я был уверен. Понимал, что с таким отрывом штраф не будет плачевным», – поделился впечатлениями от победы Волков.

«После первого забега к нам подошел Рикко Гросс и сказал: «Никакого волнения, вы все с Лешей можете, стреляйте так, как вы умеете, никуда не торопитесь, и тогда все получится». Тренер вообще подходил к нам после каждого забега и показывал, как мы стреляем, это очень помогало сконцентрироваться.

Отличий между победой здесь с Антоном Шипулиным ранее и сегодняшней победой с Волковым нет никаких. Просто много эмоций, это замечательный подарок на Новый год», – рассказала Юрлова.