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FIS не стала отстранять Федерацию лыжных гонок России

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Лидер российских лыжников Сергей Устюгов | ФОТО: Alexei Danichev/Sputnik/Scanpix

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала отстранять Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за нарушения участников сборной России антидопинговых правил, однако вынесла ей предупреждение.

«В настоящее время на основе существующих доказательств Совет FIS не намерен приостанавливать деятельность ФЛГР в рамках сотрудничества с FIS. Тем не менее, FIS выносит ФЛГР предупреждение и ожидает полного сотрудничества в реализации решения Международного олимпийского комитета (МОК), касающегося российских спортсменов и персонала.

Кроме того, FIS ожидает полного сотрудничества в отношении решений антидопинговой панели FIS и возможных последующих решений Спортивного арбитражного суда (CAS)», – говорится в официальном заявлении FIS.

B заявлении отмечается, что все запланированные в России соревнования под эгидой международной организации будут проводиться согласно календарю.

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