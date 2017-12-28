FIS не стала отстранять Федерацию лыжных гонок России

«В настоящее время на основе существующих доказательств Совет FIS не намерен приостанавливать деятельность ФЛГР в рамках сотрудничества с FIS. Тем не менее, FIS выносит ФЛГР предупреждение и ожидает полного сотрудничества в реализации решения Международного олимпийского комитета (МОК), касающегося российских спортсменов и персонала.

Кроме того, FIS ожидает полного сотрудничества в отношении решений антидопинговой панели FIS и возможных последующих решений Спортивного арбитражного суда (CAS)», – говорится в официальном заявлении FIS.

B заявлении отмечается, что все запланированные в России соревнования под эгидой международной организации будут проводиться согласно календарю.