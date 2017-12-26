Кабаева раскритиковала кошмарящие россиян МОК и WADA

Кабаева заявила, что МОК и Всемирное антидопинговое агенство (WADA) до сих пор не предоставили убедительных доказательств вины россиян. «Мне трудно судить о том, чего на самом деле хотят чиновники WADA и МОК, но то, что они кошмарят наш спорт, — это очевидно», — отметила она.

Олимпийская чемпионка также добавила, что наказания российским спортсменам придумываются в специальном формате, не предусмотренным Всемирным антидопинговым кодексом: «А ведь кодекс — это основной документ, на котором базируется вся деятельность WADA. Впервые в истории олимпийского движения вместо принципа личной ответственности за нарушения антидопинговых правил вводится принцип коллективной ответственности».

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Спортсмены, желающие принять участие в ОИ, должны иметь «чистую» допинговую историю. Тогда они смогут выступить под олимпийским флагом.

Кабаева завершила спортивную карьеру в 2007 году. Она выигрывала золотую медаль Олимпийских игр 2004 года и бронзовую награду Олимпиады-2000. Также Кабаева — двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России.