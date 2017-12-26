Конькобежец Иван Скобрев: «Что-то неординарное в Сочи происходило»

«Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли. Я не верю, что все-все - это выдумки и фантазии Григория Родченкова. Наверное, сейчас правильно говорить по-другому, но я вижу картину вот так», - заявил спортсмен газете «Спорт-Экспресс», передает NEWSru.

«Может быть, я не прав, кто знает? Но называть черное белым и наоборот мне не хочется. Вместе с тем мне не хочется огульно обвинять в чем-то кого-то из нашего руководства. Я, как и остальные, не знаю всей ситуации. И мне очень хотелось бы разобраться в ней, понять, что же происходило на самом деле. У меня созрело огромное количество вопросов, но я не знаю, кому адресовать их, чтобы получить ответы».

Скобрев фигурировал в «списке „Дюшес“», составленном беглым главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Именно на этом основании Скобрева и отстранили от Олимпиад, аннулировав результаты Сочи-2014.

«Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак, хотя бы потому, что провернул столько всего. Кто еще смог бы это сделать? Повторюсь, мне кажется, что-то все-таки в Сочи происходило. Но совершенно точно - не в таких масштабах. Обвинения Родченкова процентам по 80-90 спортсменов не просто беспочвенны, а абсурдны и нелепы», - отметил Скобрев.

Спортсмен уверен, что МОК преследует свои цели во всей этой истории и в будущем, когда будут разбирательства в нормальных судах, многих оправдают. Сейчас же перед комитетом стоит задача нанести максимальный репутационный удар России, при этом не потопив Олимпийские игры.

Конькобежец отмечает, что за неделю до приезда в Сочи проходил допинг-контроль в Германии, и к нему не было вопросов. Ни в каких махинациях на домашней Олимпиаде он лично не участвовал. И медалей, к слову, не завоевал.

«Для того чтобы мою пробу поменяли, я должен был предварительно сдать чистую мочу. И вот это без моего ведома сделать нельзя уже никак. Сам я никогда ее никуда не сдавал. Только на допинг-контроле. Это факт. Такого, чтобы кто-то пришел и сказал: „Ваня, нам нужна твоя чистая моча“, - никогда не было. Даже представить такую ситуацию тяжело. Это сразу бы вызвало вопросы», - заявил он.

По словам атлета, он прожил свою спортивную историю, может быть, не слишком ярко, но с каким-то светом. И поводов усомниться в своей чистоте никогда не давал. Его карьера развивалась поступательно, без резких взлетов.

«И тут бах: ты в «списке „Дюшес“», значит - виновен. Вот я никак не могу разобраться, от чего было прикрывать меня? Кто доступно объяснит? Я реально хочу честно со всем разобраться. И надеюсь, компетентные органы помогут мне и всем нам сделать это», - резюмировал Иван.