Видео: Загитова, Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России

Итоговую победу у женщин одержала Алина Загитова, Мария Сотскова – 2-я, Алена Косторная – 3-я.

Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала свое выступление на чемпионате России (2-е место).

«Я была вся в себе, особо ничего не замечала, но атмосфера, конечно, была тяжелая, напряженная, потому что все хотят, у всех есть огромное желание попасть на Олимпиаду, а места только два. Но и просто достойно выступить – это задача каждого спортсмена. Поэтому все очень нервничали, но я рада, что справилась. Конечно, я всегда настраиваю себя на первое место. Место вообще есть только одно и оно – первое. Да, я постоянно проигрываю, но рада, что от старта к старту доказываю себе, зрителям и судьям, что нет ничего невозможного. Я каждый раз делаю что-то новое, что-то лучшее. Со мной скоро придется считаться», – рассказала Сотскова.

Алена Косторная прокомментировала свой результат на национальном чемпионате, который завершился в Санкт-Петербурге (3-е место).

«С задачей я справилась. Работаем дальше. В произвольной удалось сделать все задуманное. Моя основная задача – чисто откатать программу, показать ее судьям и зрителям. В целом прокатом я очень довольна, в принципе не было недочетов. Но для меня была полная неожиданность в том, что я попала на пьедестал. По возрасту я пока никуда не прохожу, но все равно мне очень приятно»

«В каждом спортсмене, за какую бы страну он ни выступал, есть патриотизм. В глубине души я все равно знаю, за какую страну буду кататься, как и все остальные. Конечно, обидно, но, к сожалению, так получилось. Я рада, что стала чемпионкой России. Для меня этот статус очень важен. Я не думала, какое место здесь займу, думала о том, чтобы показать все, что мы наработали с тренером», – рассказала о своей победе Алина Загитова.

В соревновании пар итоговую победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов стали вторыми. Тройку призеров замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт.

Федор Климов остался недоволен ни результатом, ни прокатом произвольной программы: «Абсолютно недовольны. Мы не думаем, что что-то конкретно решалось, просто хотелось чисто откатать. Усталость накапливается, плюс нервы – это важный чемпионат России, немного, но накладывает ответственность, что это предолимпийский чемпионат. Тренер говорит, что мы делаем все правильно. С другой стороны, прыжковые ошибки – это вопрос концентрации. С прыжками и выбросами проблем нет, это чистая случайность. Исправлять на тренировках практически нечего, почти всегда все получается в прыжковой части. Мы обычно злимся, когда все сделали и проиграли, а тут сами наваляли. Значит, нужно самим работать. Мы будем добавлять к чемпионату Европы», – сказал Климов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов отметили, что золото принесла кропотливая работа в течении года: «Наша победа сегодня – это глоток чистого воздуха после финала Гран-при в Нагойе. Сегодня наш прокат был намного лучше, чем в короткой – справились с собой, с напряжением, хотя была небольшая ошибка. Сейчас мы довольны, уже можно немного расслабиться и отдохнуть. Наша программа прозвучала лучше, чем в начале сезона, мы уже получаем удовольствие не только в начале программы, но и к ее концу, сохраняя эмоции – мы много над этим работали», – рассказал Морозов.

«Рада, что после такой неудачи мы все-таки сумели собраться, откататься достойно и выиграть. Прокат был хорошим, несмотря на ошибку. После нее я собралась, и остальные элементы удались», – отметила Тарасова.