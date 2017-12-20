Комиссия МОК рассмотрела дела еще десяти россиян

На заседании комиссии были рассмотрены дела российских лыжников Никиты Крюкова, Александра Бессмертных и Натальи Матвеевой, а также саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, а также дела российских конькобежцев Артема Кузнецова и Ивана Скобрева. В список попали также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина и бобслеист Максим Белугин.

«Лично присутствовали Демченко и Иванова. Всего в заседании лично и через видеосвязь принимали участие примерно человек 10. Решений никаких не принято, как обычно, обещали дня три-четыре на вынесение решения», – передал адвокат спортсменов Артем Пацев «Р-Спорт».

На данный момент комиссия Освальда аннулировала результаты 32 российских спортсменов, принимавших участие в Играх в Сочи.

Количество дел, которые разбирает МОК возросло с 36 до 46.