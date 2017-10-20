Песков рассказал о давлении США на МОК с целью недопуска россиян на Олимпиаду

По его словам, подразумевается участие в этом как государственных, так и негосударственных организаций США. Уточнять, какие конкретно ведомства могли принимать в этом участие, Песков не стал, пишет Newsru.com.

"Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом", - отметил Песков.

Накануне на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) находится под сильным влиянием спонсоров и рекламодателей, требующих отстранения россиян. А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. При этом к МОК у России нет претензий - "там очень порядочные и деловые люди".

"Мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр", - цитирует "Интерфакс" президента РФ, который назвал происходящее "унижением страны".

По мнению президента, целью данный действий со стороны США является влияние на исход президентских выборов в РФ.

"Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в Российской Федерации весной следующего года, они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому, а олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб", - отметил Путин.