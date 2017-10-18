Видео: Келли Сильдару рассказала, как она восстанавливается после операции на колене

Во время тренировки в Новой Зеландии Сильдару травмировала крестообразные связки колена. В конце сентября спортсменке сделали операцию. Процесс восстановления занимает несколько месяцев. По этой причине лыжница пропустит предстоящую Олимпиаду в Пхенчхане.

New video is up #linkinmybio #aclsurgery #aclrecovery #kneerehab | @sportlandeesti | @feelfinnair | @vauhti_waxtechnologies A post shared by Kelly Sildaru (@kellysildaru) on Oct 15, 2017 at 11:31pm PDT