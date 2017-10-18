Видео: Келли Сильдару рассказала, как она восстанавливается после операции на колене
18 октября 2017 г., 14:40
Эстонская фристайлистка Келли Сильдару, которая недавно пережила операцию на колене, поделилась в своем видеоблоге впечатлениями о процессе восстановления, пишет Postimees.
Во время тренировки в Новой Зеландии Сильдару травмировала крестообразные связки колена. В конце сентября спортсменке сделали операцию. Процесс восстановления занимает несколько месяцев. По этой причине лыжница пропустит предстоящую Олимпиаду в Пхенчхане.