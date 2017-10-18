Революция в лыжном спорте: олимпийскую дисциплину, принесшую Эстонии золотые медали, могут упразднить

Лыжные гонки за последние десятилетия изменились довольно сильно. Появились спринтерские гонки и дистанции с общего старта, уже несколько лет подряд проводится многодневка "Тур де Ски". Тем не менее в плане популярности лыжи продолжают проигрывать биатлону и даже соседям по собственной международной федерации – горным лыжам и сноуборду. Это заставило чиновников FIS задуматься об очередных реформах. На этот раз более глобальных, чем когда-либо.

На недавнем исполкоме FIS в Цюрихе со своими предложениями выступили руководители комитета по лыжным гонкам легендарный норвежский лыжник Вегард Ульванг и Пьер Минерей. Вот какие идеи они представили:

– Отмена скиатлонов (гонок с переодеванием лыж классическим и коньковым стилями) на 15 и 30 км.

– Введение гонок преследования на 15 и 30 км по итогам гонок с раздельным стартом на 10 и 15 км.

– Отмена классических спринтов, все спринты проводить свободным стилем с элементами ски-кросса, такими как прыжки.

– Командный спринт со смешанным составом участников: один мужчина и одна женщина.

– Сокращение дистанции в мужской эстафете с 10 до 7,5 км.

Список получился сенсационный и довольно неочевидный. Ведь те же скиатлоны считаются очень зрелищной дисциплиной и появились в программе соревнований относительно недавно.

"Скиатлон сложно включать в Кубок мира, – прокомментировал Ульванг. – Так как это общий старт, нужны широкие трассы, а также два разных круга для классической и коньковой частей гонки. По причине двух разных кругов его также тяжело показывать по телевидению. А когда дисциплину сложно проводить в рамках Кубка мира, возникает вопрос, должны ли мы проводить ее на главных стартах сезона".

Сокращение дистанции в мужской эстафете, с одной стороны, сделает возможным участие спринтеров и повысит конкуренцию в целом. Но с другой – это потребует дополнительных трасс и усилий от организаторов. Что в свете отмены скиатлонов как раз по этой причине тоже выглядит не совсем логичным, отмечает "Спорт-Экспресс".

Стоит отметить, что гонка с переодеванием лыж, которую после сезона 2018/2019 мы, очевидно, больше не увидим, в свое время принесла Эстонии две золотые медали. В 2003 году Кристина Шмигун-Вяхи одержала победу на чемпионате мира, а также взяла «золото» на Олимпиаде 2006 года.