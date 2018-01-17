Россия направила запрос в Интерпол на задержание информатора WADA Родченкова

Об этом в понедельник РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах РФ.

"Направлен запрос в Интерпол на задержание и экстрадицию Родченкова", - сообщил он.

По его словам, запрос будет рассмотрен генеральным секретариатом Интерпола, после чего, в случае утверждения, карточка разыскиваемого лица будет направлена в региональные бюро стран-участниц Интерпола, пишет Newsru.com.

Однако генеральный секретариат может и отказать в розыске, например, если сочтет, что уголовное преследование имеет политическую подоплеку, или по иной причине.

Также стало известно, что Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест Родченкова, которому в России грозит до десяти лет по обвинению в злоупотреблении полномочиями.