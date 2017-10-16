Российские спортсмены готовы пройти доптестирование перед Олимпиадой

"Все спортсмены входят в пул тестирования. Они тестируются сейчас и будут проходить тесты на международных соревнованиях, этот процесс прозрачен для всех, – сказал Колобков. – У нас достаточно средств выделено на тестирование национального пула, порядка 6 тысяч проб будет сделано. Наши спортивные федерации готовы заключать соглашения о дополнительном тестировании, наши спортсмены готовы к этому".