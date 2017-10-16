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Российские спортсмены готовы пройти доптестирование перед Олимпиадой

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Venemaa pole end riikliku dopinguprogrammi korraldamises jätkuvalt süüdi tunnistanud. | FOTO: ISSEI KATO/REUTERS/Scanpix

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российские федерации по зимним видам спорта готовы заключить соглашения с международными организациями о дополнительном допинг-тестировании российских атлетов перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане, пишет "Спорт-Экспресс".

"Все спортсмены входят в пул тестирования. Они тестируются сейчас и будут проходить тесты на международных соревнованиях, этот процесс прозрачен для всех, – сказал Колобков. – У нас достаточно средств выделено на тестирование национального пула, порядка 6 тысяч проб будет сделано. Наши спортивные федерации готовы заключать соглашения о дополнительном тестировании, наши спортсмены готовы к этому".

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