Фото: на форме норвежских олимпийцев разглядели символику нацизма

Презентация новой формы сборной Норвегии по горнолыжному спорту для олимпийского сезона-2017/2018 породила споры вокруг того, что данная одежда может вызвать неправильные ассоциации.
Как сообщает Sports.ru со ссылкой на местный портал VG, вязаные свитеры спортсменов украшены изображением рун древнего германского алфавита, которые использовались нацистами во время Второй мировой войны, а ныне демонстрируются скандинавскими неонацистами, пишет Newsru.com.
В частности, на одежде изображена руна Альгиз (жизнь) и руна Тиваз (воин, бог). Последняя руна в виде направленной вверх стрелки красуется на эмблеме Северного движения сопротивления, устроившего в конце сентября в шведском Гетеборге марш неонацистов.
Однако компания-экипировщик Dale of Norway не видит проблем в использовании таких символов на форме спортсменов.
"Мы пришли к выводу, что это не должно нас тревожить. Нацисты использовали ряд рунических знаков и других исторических символов, скандинавских героев и даже флагов. Но у них нет права собственности на исторические символы, связанные с Норвегией. Мы использовали руны до этого, и все было в порядке", - отметила глава компании Хильде Мидтхелл.
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