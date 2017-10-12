Фото: на форме норвежских олимпийцев разглядели символику нацизма

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на местный портал VG , вязаные свитеры спортсменов украшены изображением рун древнего германского алфавита, которые использовались нацистами во время Второй мировой войны, а ныне демонстрируются скандинавскими неонацистами, пишет Newsru.com.

В частности, на одежде изображена руна Альгиз (жизнь) и руна Тиваз (воин, бог). Последняя руна в виде направленной вверх стрелки красуется на эмблеме Северного движения сопротивления, устроившего в конце сентября в шведском Гетеборге марш неонацистов.

Однако компания-экипировщик Dale of Norway не видит проблем в использовании таких символов на форме спортсменов.

"Мы пришли к выводу, что это не должно нас тревожить. Нацисты использовали ряд рунических знаков и других исторических символов, скандинавских героев и даже флагов. Но у них нет права собственности на исторические символы, связанные с Норвегией. Мы использовали руны до этого, и все было в порядке", - отметила глава компании Хильде Мидтхелл.

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