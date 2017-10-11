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Олимпийские новости
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В Пхенчхане достроили главный стадион Олимпийских игр-2018

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Picture of a giant balloon with the logo of the 2018 PyeongChang winter Olympics during the Closing Ceremony of the Sochi Winter Olympics on February 23, 2014. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV | FOTO: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

В столице зимних Олимпийских игр 2018 года завершено строительство стадиона, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия. В оставшееся до старта Игр время будет обустроена сцена и другие объекты.

В столице зимних Олимпийских игр 2018 года завершено строительство стадиона, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия. В оставшееся до старта Игр время будет обустроена сцена и другие объекты, сообщает segodnya.ua.

Стадион, построенный в Пхенчхане, вмещает 35 тысяч зрителей и представляет собой пятиугольник.

Интересно, что после завершения зимних Олимпийских игр 2018 года арена будет разобран, а на ее месте построят музей и различные развлекательные объекты.

Зимняя Олимпиада пройдет в февраля. Церемония открытия Игр состоится 9 февраля, а закрытия – 25 февраля.

Кстати, сегодня сборная Канады презентовала форму, в которой выйдет на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчане.

Напомним, что антидопинговые агентства 38 стран ужу выступили против участия России в Олимпиаде-2018. Украина также присоединилась к требованиям отстранить Россию от Игр.

А в самой Корее продолжаются проблемы с реализацией билетов на соревнования: решить проблему вызвались банкиры.

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