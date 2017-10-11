В Пхенчхане достроили главный стадион Олимпийских игр-2018

В столице зимних Олимпийских игр 2018 года завершено строительство стадиона, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия. В оставшееся до старта Игр время будет обустроена сцена и другие объекты.
В столице зимних Олимпийских игр 2018 года завершено строительство стадиона, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия. В оставшееся до старта Игр время будет обустроена сцена и другие объекты, сообщает segodnya.ua.
Стадион, построенный в Пхенчхане, вмещает 35 тысяч зрителей и представляет собой пятиугольник.
Интересно, что после завершения зимних Олимпийских игр 2018 года арена будет разобран, а на ее месте построят музей и различные развлекательные объекты.
Зимняя Олимпиада пройдет в февраля. Церемония открытия Игр состоится 9 февраля, а закрытия – 25 февраля.
Кстати, сегодня сборная Канады презентовала форму, в которой выйдет на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчане.
Напомним, что антидопинговые агентства 38 стран ужу выступили против участия России в Олимпиаде-2018. Украина также присоединилась к требованиям отстранить Россию от Игр.
А в самой Корее продолжаются проблемы с реализацией билетов на соревнования: решить проблему вызвались банкиры.
The main venue for #PyeongChang #2018WinterOlympics is to be completed tomorrowhttps://t.co/AK6qtaanyq— Szymon Bruzewicz (@brush5791) September 29, 2017