В Пхенчхане достроили главный стадион Олимпийских игр-2018

В столице зимних Олимпийских игр 2018 года завершено строительство стадиона, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия. В оставшееся до старта Игр время будет обустроена сцена и другие объекты, сообщает segodnya.ua.

Стадион, построенный в Пхенчхане, вмещает 35 тысяч зрителей и представляет собой пятиугольник.

Интересно, что после завершения зимних Олимпийских игр 2018 года арена будет разобран, а на ее месте построят музей и различные развлекательные объекты.

Зимняя Олимпиада пройдет в февраля. Церемония открытия Игр состоится 9 февраля, а закрытия – 25 февраля.

Кстати, сегодня сборная Канады презентовала форму, в которой выйдет на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчане.

Напомним, что антидопинговые агентства 38 стран ужу выступили против участия России в Олимпиаде-2018. Украина также присоединилась к требованиям отстранить Россию от Игр.

А в самой Корее продолжаются проблемы с реализацией билетов на соревнования: решить проблему вызвались банкиры.