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Спецслужбы обсудили безопасность на Олимпиаде и чемпионате мира в России

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Pyeongchangi olümpiamängud peetakse veebruaris. | FOTO: Ahn Young-joon/AP/Scanpix

В преддверии Олимпиады в Пхенчхане и чемпионата мира 2018 года в России спецслужбы ряда стран рассмотрели вопросы обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, информирует официальный сайт ФСБ РФ.

Совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов – партнеров ФСБ России состоялось в Краснодаре 4-5 октября. На нем присутствовали 117 делегаций из 76 стран и 6 международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СНГ и Евросоюза, пишет "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что были достигнуты договоренности об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них.

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