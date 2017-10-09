Спецслужбы обсудили безопасность на Олимпиаде и чемпионате мира в России

Совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов – партнеров ФСБ России состоялось в Краснодаре 4-5 октября. На нем присутствовали 117 делегаций из 76 стран и 6 международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СНГ и Евросоюза, пишет "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что были достигнуты договоренности об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них.