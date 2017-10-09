Правило видеопросмотра при взятии ворот перед Олимпиадой будет опробовано на Евротуре

Правило, по которому тренеры сборных во время Олимпиады в Пхенчхане смогут делать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного со взятием ворот, будет опробовано на ближайших этапах Евротура.
Об этом сообщил член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Ближайшие этапы Евротура пройдут в Хельсинки с 8 по 12 ноября и в Москве с 13 по 17 декабря, пишет "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что по итогам полугодового конгресса международной федерации в скором времени будет объявлено о введении такого правила.
- Об этом еще не объявили, но вопрос такой на конгрессе стоял, - отметил Третьяк. - Было предложение сначала попробовать ввести это правило на чемпионате мира, но мы первыми выступили с тем, чтобы оно было на Олимпиаде, поскольку от таких моментов зависит судьба медалей и выхода в полуфинал или финал, - сказал Третьяк. - Оргкомитет Игр сказал, что он не может не прислушиваться к мнению основных участников турнира и постарается решить этот вопрос. И Константин Комиссаров (секретарь комитета ИИХФ) сказал, что это будет опробовано на этапах Евротура.
- Я выступал на совете ИИХФ и сказал, что нам нужно приближаться к правилам НХЛ. Можно вспомнить матч на Олимпийских играх в Сочи, когда мы забили гол американцам в сдвинутые ворота. По правилам НХЛ это 100-процентный гол, а у нас если ворота хоть чуть-чуть сдвинуты, пускай и на штырях, его не засчитывают.
Вратарь получил малый штраф за задержку игры, если он падает и накрывает шайбу своим телом между линией проброса и кругом вбрасывания - он только может накрывать шайбу в своей зоне. Но если голкипер поскользнулся, и на него навалились соперники, это наказываться не будет. У нас еще было предложение, чтобы вратарь вообще не останавливал шайбу за воротами, но оно не прошло. Его отклонили по причине травмоопасности, связанных с высокими скоростями, из-за чего игроки могут врезаться в борт.