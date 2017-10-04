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Главный стадион Олимпиады-2018 снесут после проведения Игр

Sports.ee
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Ilutulestik. | FOTO: Scanpix

Стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года, построен в Пхенчхане.

Изначально организаторы Игр в целях экономии хотели провести обе церемонии на большом стадионе в другом городе, но жители Пхенчхана выступили против этой идеи, пишет segodnya.ua.

В итоге было решено возвести временную конструкцию на 35 тысяч зрителей, которая будет снесена по окончании Олимпиады.

Позже на месте стадиона появится музей и другие места для развлечений.

Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля 2018 года, церемония закрытия – 25 февраля.

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