Главный стадион Олимпиады-2018 снесут после проведения Игр
4. oktoober 2017 14:43
Стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года, построен в Пхенчхане.
Изначально организаторы Игр в целях экономии хотели провести обе церемонии на большом стадионе в другом городе, но жители Пхенчхана выступили против этой идеи, пишет segodnya.ua.
В итоге было решено возвести временную конструкцию на 35 тысяч зрителей, которая будет снесена по окончании Олимпиады.
Позже на месте стадиона появится музей и другие места для развлечений.
Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля 2018 года, церемония закрытия – 25 февраля.