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Стал известен календарь хоккейного турнира Олимпиады-2018

Sports.ee
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FOTO: Scanpix

Международная федерация хоккея опубликовала календарь игр хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Сборная России сыграет в группе В с США, Словакией и Словенией. Россияне откроют турнир матчем со Словакией 14 февраля. 16 февраля сборная России встретится со Словенией, а на следующий день — с США. В группу А попали Чехия, Корея, Швейцария и Канада. В группе С — Финляндия, Германия, Норвегия и Швеция, пишет championat.com.

1/8 финала пройдёт 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля. Полуфиналы — 23 февраля. Матч за третье место состоится 24 февраля, начало в 14:10 по Таллинну, финал пройдёт 25 февраля, начало в 6:10 по Таллинну.

14 февраля

Словакия — Россия (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

США — Словения (14:10 по Таллинну, Каннын)

15 февраля

Финляндия — Германия (5:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Норвегия — Швеция (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)

Чехия — Корея (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Швейцария — Канада (14:10 по Таллинну, Каннын)

16 февраля

США — Словакия (5:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Россия — Словения (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)

Финляндия — Норвегия (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Швеция — Германия (14:10 по Таллинну, Каннын)

17 февраля

Канада — Чехия (05:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Корея — Швейцария (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)

Россия — США (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Словения — Словакия (14:10 по Таллинну, Каннын)

18 февраля

Германия — Норвегия (5:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Чехия — Швейцария (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)

Канада — Корея (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)

Швеция — Финляндия (14:10 по Таллинну, Каннын)

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