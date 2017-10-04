Стал известен календарь хоккейного турнира Олимпиады-2018

Международная федерация хоккея опубликовала календарь игр хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Сборная России сыграет в группе В с США, Словакией и Словенией. Россияне откроют турнир матчем со Словакией 14 февраля. 16 февраля сборная России встретится со Словенией, а на следующий день — с США. В группу А попали Чехия, Корея, Швейцария и Канада. В группе С — Финляндия, Германия, Норвегия и Швеция, пишет championat.com.
1/8 финала пройдёт 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля. Полуфиналы — 23 февраля. Матч за третье место состоится 24 февраля, начало в 14:10 по Таллинну, финал пройдёт 25 февраля, начало в 6:10 по Таллинну.
14 февраля
Словакия — Россия (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
США — Словения (14:10 по Таллинну, Каннын)
15 февраля
Финляндия — Германия (5:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Норвегия — Швеция (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)
Чехия — Корея (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Швейцария — Канада (14:10 по Таллинну, Каннын)
16 февраля
США — Словакия (5:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Россия — Словения (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)
Финляндия — Норвегия (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Швеция — Германия (14:10 по Таллинну, Каннын)
17 февраля
Канада — Чехия (05:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Корея — Швейцария (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)
Россия — США (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Словения — Словакия (14:10 по Таллинну, Каннын)
18 февраля
Германия — Норвегия (5:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Чехия — Швейцария (9:40 по Таллинну, Пхёнчхан)
Канада — Корея (14:10 по Таллинну, Пхёнчхан)
Швеция — Финляндия (14:10 по Таллинну, Каннын)