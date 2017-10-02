Видеоблог: Келли Сильдару рассказала о том, как прошла операция

Сильдару сломала ключицу, когда каталась на лыжах в Лапландии в мае. Для лучшего сращивания костей был установлен шуруп. На прошлой неделе травмированные крестообразные связки колена Сильдару прооперировали врачи Михкель Мардна и Мадис Раху, которые решили заодно удалить шуруп из ключицы.

Сильдару отметила, что операция прошла успешно. Несмотря на то, что на Олимпиаду в Пхенчхане она не поедет, девушка сохраняет бодрость духа.

«На следующий день после операции колено было немного воспаленным, но ничего страшного. С каждым днем чувствую себя только лучше. Обычно период восстановления занимает от шести до девяти месяцев. Это большой срок, но, думаю, переживу, а вскоре снова вернусь на горнолыжные склоны», - сказала Сильдару.