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WADA исключило алкоголь из списка запрещенных веществ: мельдоний решено было оставить

Sports.ee
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2803682 03/09/2016 Meldonium, usually branded as mildronate, banned from use by the World Anti-Doping Agency (WADA) starting January 1, 2016. Pavel Lisitsyn/Sputnik | FOTO: Pavel Lisitsyn/Sputnik

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных веществ. Список запрещенных в спорте препаратов и методов на 2018 год опубликован на официальном сайте организации.

Ранее алкоголь был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука, пишет Newsru.com.

Отметим, что в списке запрещенных веществ остался мельдоний, который входит в этот перечень с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

"Ежегодно обзор запрещенных веществ включает в себя обширный процесс консультаций с заинтересованными сторонами в течение девяти месяцев, - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - При рассмотрении перечня эксперты изучают научные и медицинские исследования, тенденции, данные разведки, собранные в правоохранительных и фармацевтических компаниях, чтобы опережать тех, кто стремится обмануть систему".

Список запрещенных препаратов, который был утвержден исполкомом ВАДА 24 сентября, вступит в силу с 1 января 2018 года.

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