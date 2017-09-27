Кто может стать лидером олимпийской сборной Эстонии вместо травмированной Сильдару?

Эстонию на ОИ-2018 в Южной Корее будут представлять от 18 до 24 спортсменов, большинство из которых не может даже мечтать о месте на пьедестале. Конечно, раз в год и палка стреляет, но последние результаты наших спортсменов в зимних видах спорта говорят о том, что шансов не так и много, пишет Postimees.

В лыжных гонках надежда возлагается на Марко Кильпа, который прошлой зимой в финском Рука показал неплохие результату. Когда же конкуренты набрали форму, все надежды на высокие места сошли на нет.

Войти в первую десятку могут и наши биатлонисты, но тут все будет зависеть не только от них. Неплохие результаты возможны на стандартной дистанции при условии, что наши спортсмены покажут чистую стрельбу, а сильнейшие допустят ошибки. Но, скорее всего, такой расклад маловероятен.

Кроме Сильдару, реальным претендентом на высокие места можно назвать только одного спортсмена – двоеборца Кристьяна Ильвеса, который своими выступлениями доказал, что вполне способен составить конкуренцию сильнейшим.

Ильвес трижды завоевывал «бронзу» на чемпионате мира среди юниоров. Также он получил бесценный опыт на прошлой зимней Олимпиаде в Сочи, поэтому коленки дрожать у него не должны. В прошлом году он смог занять 11-е место в общем зачете этапа Кубка мира, поэтому попадание в десятку сильнейших вполне возможно.

Можно с грустью вспомнить об эстонском прыгуне на лыжах Каареле Нурмсалу, на которого также возлагались большие надежды, но, к сожалению, из-за проблем со здоровьем, вызванных жесткой диетой, он был вынужден отказаться от участие в ОИ-2018.

Эстонские керлингисты Марие Турман и Харри Лилль также показывают хорошие результаты на международных соревнованиях, поэтому они вполне могут удивить на Олимпиаде.