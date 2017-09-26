Украина потребовала отстранить российских спортсменов от Олимпиады

"Министерство молодежи и спорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности во время зимних Олимпийских игр в Сочи", - говорится в заявлении.

14 сентября, меньше чем за пять месяцев до старта зимней Олимпиады, по итогам совещания в Денвере под эгидой Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) агентства США, Канады, Великобритании и еще 14 стран призвали Россию к ответственности "за один из крупнейших допинговых скандалов в истории спорта".

Они призвали МОК запретить РФ участвовать в зимних Играх - 2018 из-за "установленной допинговой коррупции во время Олимпийских игр в Сочи и невыполнения своих обязательств по очистке спорта от допинга", пишет Newsru.com.

Позже к инициативе присоединились еще 12 национальных антидопинговых агентств.

"Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву указанных стран о необходимости привлечения к ответственности РФ в том числе путем устранения российских спортивных федераций от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года", - отмечают в Киеве.

После публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена члены iNADO в январе 2017 года требовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

В настоящее время в Международном олимпийском комитете работают две специальные комиссии, которые до конца нынешнего года должны поставить точку в данном вопросе.