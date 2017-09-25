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WADA начинает проверку российской антидопинговой программы

Sports.ee
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Rahvusvahelise Antidopingu Liidu (WADA) logo. | FOTO: Marc Braibant/AFP/Scanpix

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начнет проверку российской антидопинговой программы на этой неделе. По итогам инспекции будут вынесены рекомендации о возможной реабилитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в заявлении WADA, опубликованном после заседания его исполнительного комитета в Париже, состоявшегося в воскресенье, 24 сентября.

В ходе заседания Исполнительный комитет заслушал доклад менеджмента WADA о соблюдении РУСАДА дорожной карты по соответствию стандартам международной организации. Этот документ был согласован РУСАДА, российским министерством спорта, Олимпийским комитетом РФ и Независимой общественной антидопинговой комиссией, пишет DW.com.

Критерии для реабилитации остаются в силе

Исполком WADA "выразил полную поддержку" дальнейшего соблюдения   дорожной карты, которая предусматривает три основных условия. Во-первых, Россия должна официально признать результаты расследования, обнародованные в докладе Ричарда Макларена. Во-вторых, российские власти должны предоставить доступ к пробам мочи российских атлетов, находящимся в московской антидопинговой лаборатории. Наконец, WADA должна провести проверку РУСАДА, на неделе, начинающейся в понедельник, 25 сентября. Эти критерии остаются в силе, подчеркнули в WADA.

На специальном заседании, которое состоится 24 октября, независимый комитет WADA по контролю за соответствием заслушает доклад по итогам проверки, говорится в заявлении организации. После этого комитет вынесет рекомендации по поводу возможности реабилитации РУСАДА для Совета учредителей WADA, который пройдет в ноябре.

Санкции в отношении антидопинговой системы в РФ стали следствием скандала, который разгорелся в ноябре 2015 года. Спортсменов отстранили от участия в соревнованиях, а WADA признало РУСАДА не соответствующей своим стандартам и потребовало от РФ проведения радикальных реформ.

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