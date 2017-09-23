Российская фигуристка поменяла гражданство накануне Олимпиады

«Сегодня мой второй день рождения. Мне действительно повезло получить канадское гражданство и возможность представлять лучшую страну в мире на международном уровне», — написала Илюшечкина на своей странице в Instagram.

Таким образом, Илюшечкина получила право выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.