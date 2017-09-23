Российская фигуристка поменяла гражданство накануне Олимпиады

Чемпионка мира среди юниоров 2009 года, фигуристка Любовь Илюшечкина получила канадское гражданство. 25-летняя фигуристка до 2014 года выступала за Россию, после чего начала кататься в паре с Диланом Московичем, представляя Канаду.
«Сегодня мой второй день рождения. Мне действительно повезло получить канадское гражданство и возможность представлять лучшую страну в мире на международном уровне», — написала Илюшечкина на своей странице в Instagram.
Таким образом, Илюшечкина получила право выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.
Today is my second birth. I'm truly fortunate to be granted Canadian Citizenship and internationally represent the best country in the world , proud to wear the Maple leaf and be a part of this big family!!!!!!!! I love Canada #cbc #ctv #skatecanada #isu #Canada150 #torontocricketskatingteam #canadian #loveCanada